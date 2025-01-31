Η απόφαση του δικαστηρίου της Ρώμης για κράτηση αιτούντων άσυλο στην Αλβανία

Το δικαστήριο της Ρώμης αποφάσισε να μην επικυρώσει την κράτηση των μεταναστών οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές και την περασμένη Τρίτη είχαν μεταφερθεί στα δυο κλειστά κέντρα που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στη βόρεια Αλβανία.

Πιο αναλυτικά, έξι μετανάστες είχαν επιστρέψει ήδη προχθές στην Ιταλία, λόγω του ότι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί.

Οι υπόλοιποι σαράντα τρεις, μετά την αποψινή απόφαση του δικαστηρίου της ιταλικής πρωτεύουσας, αναμένεται να επιστρέψουν τις αμέσως επόμενες ώρες.

Το εφετείο της Ρώμης αποφάνθηκε, παράλληλα, ότι αρμόδιο για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πρέπει να υποδείξει πώς ορίζονται οι ασφαλείς χώρες προέλευσης μεταναστών.

Βάσει της απόφασης αυτής, οι σαράντα τρεις αιτούντες άσυλο θα μεταφερθούν στην Ιταλία και θα αφεθούν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.