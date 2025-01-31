Στην εκκένωση γραφείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχώρησαν οι αρχές στις Βρυξέλλες την Παρασκευή μετά από ύποπτη απειλή για βόμβα.

Ειδικότερα, εκκενώθηκαν για λίγο τα γραφεία της ΕΕ στη Rue de la Loi ενώ αστυνομικοί και σκύλοι ερευνούσαν ένα γκρι αυτοκίνητο Volvo με ολλανδική πινακίδα κυκλοφορίας που είχε εγκαταλειφθεί έξω από τον σταθμό του μετρό Maelbeek.

Ενώ οι βελγικές αρχές διενεργούσαν τους ελέγχους τους, η αστυνομία απέκλεισε ένα μεγάλο τμήμα της Rue de la Loi, ενός μεγάλου δρόμου που διασχίζει την καρδιά της συνοικίας της ΕΕ.

Οι υπάλληλοι των γενικών διευθύνσεων για τη γεωργία και την ανθρωπιστική βοήθεια απομακρύνθηκαν.

Στον σταθμό του μετρό Maelbeek σημειώθηκε το 2016 ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση.

Αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε: «Οι ειδικευμένες δυνάμεις της βελγικής αστυνομίας επιθεώρησαν το αυτοκίνητο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το όχημα δεν αντιπροσώπευε κανένα κίνδυνο. Το «πράσινο φως» δόθηκε στις 16:45 και το προσωπικό ενημερώθηκε ότι μπορούσε να επιστρέψει.»



Πηγή: skai.gr

