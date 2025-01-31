Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα προχωρήσει σε νέους δασμούς στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα το Σάββατο, δήλωσε ο Λευκός Οίκος, επιβεβαιώνοντας ότι θα τηρήσει την προθεσμία της 1ης Φεβρουαρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ακολούθως δήλωσε ότι θα επιβάλλει δασμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και δασμό 10% στο καναδικό πετρέλαιο.

Ειδικότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, είπε ότι ο Καναδάς, το Μεξικό και η Κίνα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να αποτρέψουν τους δασμούς, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα επιβάλλει δασμούς στα τσιπ, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα φάρμακα, το αλουμίνιο και τον χάλυβα.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δασμοί στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι πιθανό να τεθούν σε ισχύ έως τις 18 Φεβρουαρίου.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι, αύριο, η προθεσμία της 1ης Φεβρουαρίου που έθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ με μια δήλωση πριν από αρκετές εβδομάδες, συνεχίζει να ισχύει», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης της Παρασκευής.

Είπε ότι οι δασμοί θα ισοδυναμούν με 25% στο Μεξικό και τον Καναδά και με 10% στην Κίνα «για την παράνομη φαιντανύλη που επέτρεψαν να διανεμηθεί στη χώρα μας, η οποία έχει σκοτώσει δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς».

«Αυτές είναι οι υποσχέσεις που τηρεί ο πρόεδρος», είπε.

Αρνήθηκε να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες για τους νέους δασμούς, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα εφαρμοστούν στις εισαγωγές πετρελαίου ή εάν θα συμπεριληφθούν πρόσθετες εξαιρέσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποφασίσει σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την επιβολή δασμών κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Λεβίτ αρνήθηκε να πει εάν οι μελλοντικοί δασμοί θα είναι ενιαίοι για όλους ή θα διαφοροποιούνται μεταξύ των μελών της ΕΕ.

Νωρίτερα το Reuters ανέφερε ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου.

Παράλληλα, επικαλούμενο, αξιωματούχος της κυβέρνησης το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι ο Τραμπ επανεξέταζε την Παρασκευή τα δασμολογικά σχέδια, τα οποία ενδέχεται να επιτρέπουν ορισμένες εξαιρέσεις. Ωστόσο, οι όποιες εξαιρέσεις θα είναι «λίγες και μακρινές», είπε ο αξιωματούχος.

Οι δασμοί του Τραμπ θα τερματίσουν ουσιαστικά ένα 30ετές σύστημα ελεύθερου εμπορίου που έχει ενσωματώσει βαθιά τις τρεις οικονομίες.

Σύμφωνα πάντα με προηγούμενη πληροφόρηση του Reuters, o Τραμπ ενημέρωσε για πιθανές εξαιρέσεις την Πέμπτη, όταν είπε ότι σύντομα θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει τους δασμούς στις εισαγωγές καναδικού και μεξικανικού πετρελαίου, ένδειξη ότι μπορεί να ανησυχεί για τον αντίκτυπό τους στις τιμές της βενζίνης. Το αργό πετρέλαιο αποτελεί τη βασική εισαγωγή των ΗΠΑ από τον Καναδά και μεταξύ των πέντε κορυφαίων από το Μεξικό, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ.

Ο εμπορικός σύμβουλος του Τραμπ, Πίτερ Ναβάρο, δήλωσε στο CNBC την Παρασκευή ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα βοηθήσουν στην πληρωμή της παράτασης των φορολογικών περικοπών του Τραμπ το 2017, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια και λήγουν φέτος.

Δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα είπαν ότι ο Τραμπ αναμένεται να επικαλεστεί τον Νόμο Διεθνούς Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας (IEEPA) ως νομική βάση για τους δασμούς , κηρύσσοντας εθνική έκτακτη ανάγκη για τις υπερβολικές δόσεις φαιντανύλης που σκότωσαν σχεδόν 75.000 Αμερικανούς το 2023 και την παράνομη μετανάστευση.

Ο IEEPA, που θεσπίστηκε το 1977 και τροποποιήθηκε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ , δίνει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις σε μια κρίση.

Μεταξύ των εργαλείων της εμπορικής νομοθεσίας που έχει στη διάθεσή του ο Τραμπ, θα του έδινε τον ταχύτερο δρόμο για την επιβολή ευρέων δασμών, καθώς άλλα απαιτούν μακροχρόνιες έρευνες από το Υπουργείο Εμπορίου ή το USTR.



Πηγή: skai.gr

