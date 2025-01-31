Λογαριασμός
Βέλγιο: Συμφωνία για ευρύ κυβερνητικό συνασπισμό μετά από μήνες διαπραγματεύσεων

Το αποτέλεσμα έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν τη νίκη του φλαμανδικού εθνικιστικού κόμματος N-VA

Βέλγιο

Τα πολιτικά κόμματα στο Βέλγιο συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν ευρύ κυβερνητικό συνασπισμό, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο VRT News, τερματίζοντας συνομιλίες οκτώ μηνών που ακολούθησαν την εκλογική νίκη του φλαμανδικού εθνικιστικού κόμματος N-VA .

Βέλγιο κυβέρνηση
