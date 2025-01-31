Τα πολιτικά κόμματα στο Βέλγιο συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν ευρύ κυβερνητικό συνασπισμό, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο VRT News, τερματίζοντας συνομιλίες οκτώ μηνών που ακολούθησαν την εκλογική νίκη του φλαμανδικού εθνικιστικού κόμματος N-VA .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.