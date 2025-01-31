Τα πολιτικά κόμματα στο Βέλγιο συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν ευρύ κυβερνητικό συνασπισμό, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο VRT News, τερματίζοντας συνομιλίες οκτώ μηνών που ακολούθησαν την εκλογική νίκη του φλαμανδικού εθνικιστικού κόμματος N-VA .
Πηγή: skai.gr
- Το δικαστήριο της Ρώμης δεν επικύρωσε την προσωρινή κράτηση των αιτούντων άσυλο που μεταφέρθηκαν στην Αλβανία
- Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Εκκενώθηκαν υπηρεσίες της Κομισιόν - Έρευνα σε όχημα για βόμβα
- Το χτύπημα ήρθε εκ των έσω: Το παρασκήνιο της καταψήφισης του νομοσχεδίου των Χριστιανοδημοκρατών για τη μετανάστευση
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.