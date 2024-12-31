Ως «persona non grata» υποδέχθηκαν πολίτες και τουρίστες τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό σε χιονοδρομικό κέντρο στη Βρετανική Κολομβία, εκεί όπου κάθε χρόνο απολαμβάνει τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του.

Πολλοί τουρίστες που τον είδαν με τον εξοπλισμό του σκι έσπευσαν να του εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, ενώ δεν δίστασαν να του δείξουν ακόμη και την... έξοδο από την περιοχή τους.

Δύο βίντεο που έχουν ανέβει στα social media κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνοντας την δυσφορία των πολιτών.

Η καναδική εφημερίδα National Post έχει αναρτήσει τα σχετικά βίντεο στην ιστοσελίδα της με τον πρωθυπουργό της χώρας να ακούει τα καυστικά σχόλια των συμπολιτών του που του ζητούν να «ξεκουμπιστεί» από τη Βρετανική Κολομβία.

Σε ένα από τα βίντεο που έχει εκατομμύρια προβολές, μια γυναίκα βλέποντας τον Τριντό στο πάρκινγκ του RED Mountain Resort στο Rossland της Βρετανικής Κολομβίας σπεύδει να του σφίξει το χέρι λέγοντάς του: «Παρακαλώ, ξεκουμπιστείτε από τη Βρετανική Κολομβία».

UNWELCOME: Justin Trudeau is so unpopular he can’t even hide at the ski hills from dissatisfied Canadians showing their contempt to him. pic.twitter.com/r8kwt6kedm — Rowan (@canmericanized) December 27, 2024

Σε ένα άλλο βίντεο, ο Καναδός πρωθυπουργός απεικονίζεται να απολαμβάνει το δείπνο του σε εστιατόριο που μοιάζει με το RED, «το «aprés bar» του χιονοδρομικού κέντρου.

Στο εστιατόριο υπάρχει επίσης ένας άνδρας που κρατάει ένα smartphone με τη φωτογραφία του Τριντό που τον εμφανίζει με μαύρο βαμμένο πρόσωπο (blackface) και σπεύδει να την δείξει στον πρωθυπουργό που κάθεται στο διπλανό τραπέζι. Αυτή ήταν μία φωτογραφία από ένα σχολικό πάρτι το 2001 που ο Τριντό είχε μεταμφιεστεί με κοστούμι του Αλαντίν και το πρόσωπό του ήταν βαμμένο με μαύρο μέικαπ. Μετά την αποκάλυψη της φωτογραφίας με αυτή την αμφιλεγόμενη πρακτική του «blackface» ή «brownface», ο Τριντό ζήτησε συγγνώμη από τους συμπολίτες του.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, όπως γράφει η National Post, επισκέφθηκε το εστιατόριο για να τραγουδήσει λαϊκά τραγούδια, χλευάζοντας τον ισχυρό άνδρα του Καναδά. Σε ένα βίντεο στο Facebook ακούγεται και το τραγούδι: «Χέι, χέι Tριντό, ξέρεις ότι είναι ώρα να φύγεις, να φύγεις από την κυβέρνησή μας και να κάνεις βόλτες στα χιόνια».

Σημειώνεται ότι ο Τριντό εργάστηκε ως εκπαιδευτής του σκι στα μέσα της δεκαετίας του 1990, και τα ταξίδια που έκανε στα χιονοδρομικά κέντρα με την οικογένειά του στη διάρκεια των πρώτων ετών της πρωθυπουργίας του είχαν μεγάλη δημοσιότητα και πολλά θετικά σχόλια. Μετά από ένα ταξίδι του σκι στο Whistler το 2016, ο Tριντό είχε τραβήξει την προσοχή των ΜΜΕ σχολιάζοντας την ασφάλεια του χώρου στις χιονοδρομικές πίστες, όπου κάνει το αγαπημένο του άθλημα. «Ήμουν πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να δω τα συστήματα ασφαλείας που είναι τόσο καλά στις πίστες όσο οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», είχε πει τότε.

Αντιθέτως, η φετινή επίσκεψη του Tριντό στο RED Mountain, ήταν με τέτοιο τρόπο οργανωμένη ώστε να παραμείνει όσο το δυνατόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού παρείχε λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τα ταξίδια του Τριντό, αποκαλύπτοντας μόνο ότι θα επισκεπτόταν τη «Βρετανική Κολομβία» χωρίς να έχει «καμία προγραμματισμένη δημόσια εκδήλωση». Μόνο παρακολουθώντας τις κινήσεις του πρωθυπουργικού τζετ έγινε σαφές ότι ο Τριντό μετέβη στην Kelowna για την ημέρα «Boxing Day» (26 Δεκεμβρίου).

Justin Trudeau silencieusement moqué par des touristes. pic.twitter.com/JEtejhI7DB — Dimitris Soudas (@DimitrisSoudas) December 30, 2024

Το Castanet, ένα μέσο ενημέρωσης με έδρα την Κελόουνα, επιβεβαίωσε ότι εκείνο το απόγευμα, ένα τζετ RCAF Challenger ήταν σταθμευμένο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Kelowna.

Ο Τριντό επισκέφθηκε τη Βρετανική Κολομβία την ώρα που η δημοτικότητά του έχει πέσει στα τάρταρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν αποφασισμένα να ρίξουν την κυβέρνησή του με την πρώτη ευκαιρία. Η Βουλή των Κοινοτήτων έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει εκ νέου στις 27 Ιανουαρίου, γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνηση της μειοψηφίας των Φιλελευθέρων του κόμματος του Τριντό θα μπορούσε να «πέσει» με πρότασης δυσπιστίας, και τη χώρα να οδηγείται σε πρόωρες εκλογές. Όλο αυτό το διάστημα, δεκάδες Φιλελεύθεροι βουλευτές ζητούν ανοιχτά την παραίτηση του Καναδού πρωθυπουργού.

Πηγαίνοντας στο Kootenays, ο Τριντό ταξίδεψε σε μία περιοχή της χώρας όπου η δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό του έργο είναι ιδιαίτερα έντονη. Η γυναίκα που εξέφρασε τη δυσφορία της χωρίς δισταγμό μόλις είδε τον Τριντό είναι η Emily Duggan, μια ακτιβίστρια με έδρα το Kootenays, η οποία έδωσε μάχη κατά των προγραμμάτων σπουδών ταυτότητας φύλου στα δημόσια σχολεία, σχολιάζει η εφημερίδα «Toronto Sun»

Επιστρατεύοντας την ψυχραιμία του, ο Καναδός πρωθυπουργός απάντησε στα προσβλητικά σχόλια της Καναδής: «Χαχα, να έχετε μια υπέροχη μέρα κυρία». Στη συνέχεια απομακρύνθηκε και κατευθύνθηκε προς ένα παιδί που πιστεύεται ότι είναι ο 10χρονος γιος του Τριντό, Χάντριεν. Δεν είναι γνωστό, πάντως, αν ολόκληρη η οικογένεια του Τριντό τον ακολούθησε στο ταξίδι του για σκι.

