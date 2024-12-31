Μεξικό: 31 πτώματα ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε μυστικούς τάφους

Τα πτώματα 31 ανθρώπων ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε μυστικούς τάφους στην νοτιοανατολική πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού, η οποία αντιμετωπίζει κλιμάκωση της βίας που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Μέχρι σήμερα (χθες, Δευτέρα), έχουμε βρει συνολικά 25 μυστικούς τάφους και 31 πτώματα, 29 ανδρών και δύο γυναικών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Χόρχε Λουίς Γιαβέν, εισαγγελέας της πολιτείας Τσιάπας.

Το περασμένο Σάββατο, η κυβέρνηση της εν λόγω πολιτείας είχε ανακοινώσει την ανακάλυψη 15 πτώματων στην περιφέρεια Φραϊλέσκα, μια αγροτική ζώνη όχι μακριά από τη Γουατεμάλα που εδώ και τρία χρόνια λυμαίνονται εγκληματικές συμμορίες.

Άλλα δύο πτώματα ανακαλύφθηκαν την Κυριακή και στη συνέχεια 14 χθες, Δευτέρα, διευκρίνισε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως το γραφείο του και η γραμματεία ασφαλείας της πολιτείας συνεχίζουν τις έρευνες μέχρι να βρεθούν «όλα τα πτώματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαφανισθεί».

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης τη σύλληψη ενός άνδρα που μπορεί να εμπλέκεται «σε αναγκαστικές εξαφανίσεις».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αντίπαλες συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο οδών διακίνησης ναρκωτικών προχωρώντας σε απαγωγές και εκβιασμούς.

Παράλληλα με σχεδόν δύο δεκαετίες βίας που συνδέεται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, έχουν πολλαπλασιασθεί στο Μεξικό οι ανακαλύψεις μυστικών τάφων, μερικοί από τους οποίους περιείχαν περισσότερα από εκατό πτώματα, σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Την Πέμπτη, η εισαγγελία της πολιτείας Τσιουάουα (βόρειο Μεξικό), στα σύνορα με τις ΗΠΑ, είχε αναφέρει την ανακάλυψη 12 πτωμάτων σε άλλους μυστικούς τάφους.

Αφότου οι αρχές ξεκίνησαν, το Δεκέμβριο του 2006, μια αμφιλεγόμενη εκστρατεία κατά των ναρκωτικών, περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί και δεκάδες χιλιάδες έχουν εξαφανισθεί στο Μεξικό, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

