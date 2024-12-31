Εκτροπή πτήσης της Ryanair μετά από παρεμβολές GPS

Μια πτήση της Ryanair από τη Ρίγα προς τη Βιέννη εκτράπηκε στο κοντινό Μπρνο, στην Τσεχία, αργά τη Δευτέρα μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης λόγω παρεμβολών στο GPS, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται την εφημερίδα Die Presse.

Τα συστήματα πλοήγησης του αεροσκάφους αντιμετώπισαν παρεμβολές GPS πάνω από την Πολωνία και δεν επανήλθαν μέχρι την άφιξη στην αυστριακή πρωτεύουσα, ανέφερε η Die Presse, επικαλούμενη δήλωση του πιλότου. Στη συνέχεια η πτήση εκτράπηκε προς το Μπρνο, όπου η ορατότητα ήταν καλύτερη.

Η Βόρεια Ευρώπη έχει δει μια έξαρση των παρεμβολών GPS από το 2022, για τις οποίες οι αξιωματούχοι κατηγορούν ευρέως τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

