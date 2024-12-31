Το 2024 οι δορυφορικές εικόνες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των γεγονότων σε ολόκληρο των πλανήτη, όπως σε πυρκαγιές, πλημμύρες και πολέμους. Και καθώς το έτος φτάνει στο τέλος του δείτε μερικές εντυπωσιακές δορυφορικές φωτογραφίες από γεγονότα που σημάδεψαν τον πλανήτη, όπως τα συνέλλεξε το Sky News.

Ανάμεσα στα γεγονότα που καταγράφονται είναι και οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν για ακόμα ένα καλοκαίρι την Αθήνα.

Ιανουάριος: Σεισμός στη χερσόνησο Νότο της Ιαπωνίας

Την 1η Ιανουαρίου, ένας σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ έπληξε τη χερσόνησο Νότο στην Ιαπωνία.Ο σεισμός είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 500 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους προκαλώντας παράλληλα σοβαρές ζημιές σε κτίρια.

Maxar

Φεβρουάριος: Η πρώτη εμπορική αποστολή στο φεγγάρι

Στις 22 Φεβρουαρίου, προσγειώθηκε η πρώτη εμπορική αποστολή στο φεγγάρι. To Odysseus, ένα προσεδάφιο Nova-C που ανήκει στην Intuitive Machines, φωτογραφήθηκε από τη NASA στις 24 Φεβρουαρίου μετά την άφιξή του στη νότια πολική περιοχή του φεγγαριού.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μια ιδιωτική εταιρεία έστειλε με επιτυχία διαστημόπλοιο στο φεγγάρι.

Nasa

Μάρτιος: Πλοίο προσκρούει σε γέφυρα στη Βαλτιμόρη

Στις 26 Μαρτίου, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων "Dali" χτύπησε τη γέφυρα Francis Scott Key της Βαλτιμόρης, με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί τμήμα της γέφυρας. Έξι εργάτες σκοτώθηκαν.

Το κόστος της αντικατάστασης της γέφυρας εκτιμάται ότι είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Maxar

Απρίλιος: Έκλειψη πάνω από το Μεξικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό

Στις 8 Απριλίου, μια ολική έκλειψη ηλίου πέρασε στη Βόρεια Αμερική. Προκλήθηκε από μια ευθυγράμμιση στις θέσεις του ήλιου και της σελήνης. Το φαινόμενο ήταν ορατό στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Η σκιά του φωτογραφήθηκε από τη NASA καθώς περνούσε πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό και την ανατολική ακτή του Μεξικού.

NASA

Μάιος: Ισραηλινά πλήγματα στο στρατόπεδο της Ράφα

Στις 26 Μαΐου, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε μια περιοχή που φιλοξενούσε εκτοπισμένους κοντά στην πόλη Ράφα στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το χτύπημα, ενώ πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν. Οι εικόνες από το σημείο προκάλεσαν εκτεταμένες διεθνείς αντιδράσεις. Το Ισραήλ είπε ότι στόχευε ανώτερους διοικητές της Χαμάς.

Έρευνες στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια αμερικανικής κατασκευής βόμβα GBU-39.

Ιούνιος: Ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία

Στα μέσα Ιουνίου, ένα ηφαίστειο στη χερσόνησο Reykjanes της Ισλανδίας εξερράγη. Η έκρηξη συνέπεσε με την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη ροή λάβας να είναι ορατή από το διάστημα.

Planet Labs PBC

Ιούλιος: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που έγιναν στο Παρίσι

Το καλοκαίρι η Γαλλία φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια των αγώνων πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις κοντά στα διάσημα ορόσημα της πόλης.

Αυτή η εικόνα, που τραβήχτηκε από τον Maxar, δείχνει ένα προσωρινό στάδιο βόλεϊ στη σκιά του Πύργου του Άιφελ.

Αύγουστος: Οι πυρκαγιές έφτασαν κοντά στην Αθήνα

Τον Αύγουστο, χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την ύπαιθρο γύρω από την Αθήνα λόγω των δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν. Μέχρι να υποχωρήσουν οι πυρκαγιές κάηκαν περίπου 100.000 στρέμματα.

Η εντυπωσιακή εικόνα από το Sentinel 2 αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Σεπτέμβριος: Ο τυφώνας Helene φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις 26 Σεπτεμβρίου, ο τυφώνας Helene έπεσε στην ακτή της Φλόριντα. Η καταιγίδα άφησε τα καταστροφικά της σημάδια στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν διακοπές ρεύματος που σε ορισμένες περιπτώσεις κράτησαν για μέρες.

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν τη νύχτα από τη NASA δείχνουν την καταιγίδα να περνά πάνω από τη Φλόριντα και την Τζόρτζια.

NASA

Οκτώβριος: Πλημμύρες στην Ισπανία

Στα τέλη Οκτωβρίου, η ισπανική πόλη της Βαλένθια και οι γύρω περιοχές υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από τις ξαφνικές πλημμύρες που ξέσπασαν.

Αυτό σκότωσε περισσότερους από 200 ανθρώπους και κάλυψε μεγάλες περιοχές με νερό, λάσπη και συντρίμμια.

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν από τη Maxar στις 31 Οκτωβρίου δείχνουν την κλίμακα της πλημμύρας, με το νότιο τμήμα της πόλης να έχει πληγεί περισσότερο.

Maxar

Νοέμβριος: Το όρος Φούτζι χωρίς χιόνι για πρώτη φορά μετά από 130 χρόνια

Το όρος Φούτζι της Ιαπωνίας έγινε πρωτοσέλιδο φέτος. Δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν από τα Planet Labs δείχνουν το βουνό χωρίς χιόνι στις 4 Νοεμβρίου για πρώτη φορά μετά από 130 χρόνια.

Planet Labs PBC

Δεκέμβριος: Ρωσικός εξοπλισμός συγκεντρώθηκε στην αεροπορική βάση μετά την πτώση του Άσαντ

Τον Δεκέμβριο, ο συριακός εμφύλιος πόλεμος έληξε ξαφνικά, καθώς ομάδες ανταρτών κατέλαβαν όλα τα εδάφη που προηγουμένως ελέγχονταν από την κυβέρνηση.

Ενώ ο πρώην δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ κατέφυγε στη Ρωσία, ρωσικά στρατεύματα και εξοπλισμός που βοήθησαν στη στήριξη του καθεστώτος του παρέμειναν στη χώρα.

Ωστόσο, μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, φαίνεται ότι η Ρωσία βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από τη Συρία.

Στις 19 Δεκεμβρίου, μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε από τη Maxar έδειξε μεγάλες ποσότητες ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού που συγκεντρώθηκαν για μεταφορά από τη συριακή αεροπορική βάση της.

