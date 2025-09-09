Ένα σοκαριστικό, πολύνεκρο δυστύχημα συνέβη στο Ατλακόμουλκο, βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όταν μία αμαξοστοιχία συγκρούστηκε και παρέσυρε ένα διώροφο λεωφορείο.

Ten people were killed and at least 61 were injured in central Mexico when a freight train smashed into a double-decker passenger bus https://t.co/4gUAVBE7ZY pic.twitter.com/Plkx2yXkBg September 9, 2025

Το φορτηγό τρένο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε το γεμάτο λεωφορείο, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν κάθετα στις ράγες της αφύλακτης διάβασης.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η στιγμή που το τρένο συγκρούεται και παρασύρει για εκατοντάδες μέτρα το διώροφο πούλμαν, το οποίο «διπλώνει» στα δύο.

🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION



🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr — Info Room (@InfoR00M) September 8, 2025

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, βρέθηκαν αντιμέτωπες με χάος και καταστροφή, με την οροφή του λεωφορείου να έχει κυριολεκτικά ξηλωθεί.

#Actualizamos Reportes oficiales indican que 41 personas resultaron lesionadas y 9 perdioeron la vid@ tras el impacto de un autobús y el tren en Atlacomulco. (Datos preliminares. pic.twitter.com/W710z6T79G — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 επιβάτες του λεωφορείου ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν σοβαρά.

🚨Aviso importante🚨

Urge localizar a familiares de personas lesionadas el tren en Atlacomulco…



Abrimos hilo pic.twitter.com/wTxKumL7g9 — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025

