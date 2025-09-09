Λογαριασμός
Η σοκαριστική στιγμή που τρένο παρασύρει διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό – Βίντεο

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η στιγμή που το τρένο συγκρούεται και παρασύρει για εκατοντάδες μέτρα το διώροφο πούλμαν,  το οποίο «διπλώνει» στα δύο

Ένα σοκαριστικό, πολύνεκρο δυστύχημα συνέβη στο Ατλακόμουλκο, βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όταν μία αμαξοστοιχία συγκρούστηκε και παρέσυρε ένα διώροφο λεωφορείο.

Το φορτηγό τρένο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε το γεμάτο λεωφορείο, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν κάθετα στις ράγες της αφύλακτης διάβασης. 

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η στιγμή που το τρένο συγκρούεται και παρασύρει για εκατοντάδες μέτρα το διώροφο πούλμαν, το οποίο «διπλώνει» στα δύο. 

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, βρέθηκαν αντιμέτωπες με χάος και καταστροφή, με την οροφή του λεωφορείου να έχει κυριολεκτικά ξηλωθεί.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 επιβάτες του λεωφορείου ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν σοβαρά. 

Πηγή: skai.gr

