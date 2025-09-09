Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στην πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια ευρεία χερσαία επιχείρηση κατά της Χαμάς.

Η προειδοποίηση σηματοδοτεί την πρώτη ευρεία εντολή εκκένωσης για όλη την πόλη της Γάζας, καθώς οι προηγούμενες προειδοποιήσεις που εξέδωσαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) τις τελευταίες ημέρες αφορούσαν μόνο συγκεκριμένα κτίρια και τις περιοχές γύρω από αυτά.

«Οι IDF είναι αποφασισμένες να νικήσουν τη Χαμάς και θα επιχειρήσουν στην περιοχή της πόλης της Γάζας με ισχυρές δυνάμεις, όπως ακριβώς έχουν κάνει σε όλη τη Λωρίδα», δήλωσε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντραΐ, στην πλατφόρμα Χ.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή στους Παλαιστινίους να κατευθυνθούν προς την καθορισμένη από το Ισραήλ ανθρωπιστική ζώνη στα νότια της Λωρίδας, μέσω του παράκτιου δρόμου.

«Η παραμονή στην περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», ανέφερε ο Αντράι, στην ανάρτησή του, στην οποία περιλαμβάνεται επίσης ένας αριθμός τηλεφώνου όπου οι Παλαιστίνιοι μπορούν να «καταγγείλουν οδοφράγματα της Χαμάς ή προσπάθειες των μελών της να αποτρέψουν την εκκένωση».

#عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا



⭕️جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع.



⭕️من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في… pic.twitter.com/XiNYwBhPOQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2025

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε από χθες, Δευτέρα, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας «να φύγουν τώρα».

«Μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. Λέω στους κατοίκους: σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε χθες ακόμη μία πολυκατοικία –την πέμπτη σε διάστημα 72 ωρών- στην πόλη της Γάζας, η οποία θεωρείται το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι Ισραηλινοί, που είχαν ζητήσει από τους ενοίκους να απομακρυνθούν από τις πολυκατοικίες προτού τις χτυπήσουν, κατηγορούν τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα κτίρια αυτά για τις δραστηριότητές της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Ο στρατός δηλώνει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τον Αύγουστο καταρτίστηκε σχέδιο για την πλήρη κατάκτηση της πόλης.



Πηγή: skai.gr

