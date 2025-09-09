Στην άρση της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά τη βίαιη καταστολή από την αστυνομία των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που πυροδότησε το μέτρο, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση του Νεπάλ.

Η κυβέρνηση προχώρησε στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να περιορίσει την καμπάνια «nepo kid» που επί εβδομάδες επέκρινε τον πολυτελή τρόπο ζωής των παιδιών πολιτικών και κατήγγειλε φαινόμενα διαφθοράς.

Η απόφασή της όμως να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook και YouTube, προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες, με χιλιάδες νέους να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Κατμαντού τη Δευτέρα.

Σε αρκετές περιοχές ισχύει ακόμη απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ένας υπουργός της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση ήρε την απαγόρευση μετά από έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε μια προσπάθεια να «ικανοποιήσει τα αιτήματα της Γενιάς Ζ».

Η δικαιολογία της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση του Νεπάλ διέταξε την προηγούμενη εβδομάδα τις αρχές να μπλοκάρουν 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επικαλούμενη ότι δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία εγγραφής στο υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών του Νεπάλ.

Πλατφόρμες όπως το Instagram και το Facebook έχουν εκατομμύρια χρήστες στο Νεπάλ, οι οποίοι βασίζονται σε αυτές για ψυχαγωγία, ειδήσεις και λόγους εργασίας.

Η κυβέρνηση δικαιολόγησε την απαγόρευση σημειώνοντας ότι ήταν αναγκαία για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, της ρητορικής μίσους και της διαδικτυακής απάτης.

Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση των νέων, που βγήκαν στους δρόμους τη Δευτέρα διαμαρτυρόμενη επίσης για την αυταρχική στάση της κυβέρνησης. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «φτάνει πια» και «τέλος στη διαφθορά».

Κάποιοι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο σπίτι του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι, στην πατρίδα του Νταμάκ.

Η διαδηλώτρια Σαμπάνα Μπουντατόκι δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν «απλώς η αφορμής» για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

«Νομίζω ότι όλοι εστιάζουν στη διαφθορά, και όχι στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», εξήγησε, προσθέτοντας: «Θέλουμε πίσω τη χώρα μας. Ήρθαμε για να σταματήσουμε τη διαφθορά».

Τη Δευτέρα, η αστυνομία στο Κατμαντού προχώρησε στη βίαιη καταστολή των συγκεντρώσεων κάνοντας χρήση κανονιών νερού, γκλομπ και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

Ο πρωθυπουργός Όλι δήλωσε «βαθιά λυπημένος» για τη βία και τον αριθμό των θυμάτων και απέδωσε τα γεγονότα της ημέρας σε «διείσδυση διαφόρων ομάδων εμπλεκόμενων συμφερόντων».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα συστήσει επιτροπή για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ δήλωσε ότι θα παρασχεθεί οικονομική «ανακούφιση» στις οικογένειες όσων σκοτώθηκαν και δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες.

Ο δε υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ υπέβαλε την παραίτησή του το βράδυ της Δευτέρας μετά από έντονες επικρίσεις για τη χρήση βίας από την κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.



Πηγή: skai.gr

