Στον τόπο καταγωγής του, το ιστορικό χωριό Ριβαλτα στην Πιασέντζα, νοτιοανατολικά του Μιλάνου έγινε χθες η ιδιωτική κηδεία του εμβληματικού μόδιστρου Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91ενος ετών.
Η σορός του τέθηκε το Σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Αrmani Theatro, την έδρα της αυτοκρατορίας του, στο Μιλάνο, από όπου πέρασαν περισσότερο από 15.000 άνθρωποι
Η κηδεία του έγινε χθες, Δευτέρα, σε κλειστό κύκλο στη Ριβάλτα στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου, ενώ σορός του ετάφη στο οικογενειακό παρεκκλήσι όπου είναι ήδη θαμμένοι η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του, Σέρτζιο.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, μετά την κηδεία η σορός του επρόκειτο να αποτεφρωθεί, ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, ο Αρμάνι πήγαινε συχνά στη Ριβάλτα για να επισκεφτεί τον οικογενειακό τάφο, αλλά και για να φάει «τορτέλι με λα κόντα» στο Locanda del Falco.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.