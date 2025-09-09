Στον τόπο καταγωγής του, το ιστορικό χωριό Ριβαλτα στην Πιασέντζα, νοτιοανατολικά του Μιλάνου έγινε χθες η ιδιωτική κηδεία του εμβληματικού μόδιστρου Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91ενος ετών.

Η σορός του τέθηκε το Σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Αrmani Theatro, την έδρα της αυτοκρατορίας του, στο Μιλάνο, από όπου πέρασαν περισσότερο από 15.000 άνθρωποι

Η κηδεία του έγινε χθες, Δευτέρα, σε κλειστό κύκλο στη Ριβάλτα στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου, ενώ σορός του ετάφη στο οικογενειακό παρεκκλήσι όπου είναι ήδη θαμμένοι η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του, Σέρτζιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, μετά την κηδεία η σορός του επρόκειτο να αποτεφρωθεί, ωστόσο, δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa, ο Αρμάνι πήγαινε συχνά στη Ριβάλτα για να επισκεφτεί τον οικογενειακό τάφο, αλλά και για να φάει «τορτέλι με λα κόντα» στο Locanda del Falco.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.