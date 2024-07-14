Οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου αποτελούν «δοκιμασία» για τις ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε χθες Κυριακή ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

«Είμαστε όλοι μας μπροστά σε περίοδο δοκιμασίας καθώς πλησιάζουν οι εκλογές. Όσο περισσότερα διακυβεύονται, τόσο περισσότερο εξάπτονται τα πάθη», σημείωσε ο Δημοκρατικός πρόεδρος. Όμως, «όσο σθεναρές κι αν είναι, οι πεποιθήσεις μας δεν πρέπει ποτέ να μας οδηγήσουν να βυθιστούμε στη βία (...) Είναι ώρα να ηρεμήσουμε».

Κάλεσε να «πέσει η θερμοκρασία» της πολιτικής ζωής, που τόνισε ότι δεν μπορεί να μετατραπεί σε «πεδίο φονικής μάχης».

«Θέλω να σας μιλήσω απόψε για την ανάγκη να πέσει η θερμοκρασία της πολιτικής μας ζωής», ήταν η φράση με την οποία επέλεξε να αρχίσει το διάγγελμά του, την επομένη της απόπειρας κατά της ζωής του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του από νεαρό ένοπλο στην Πενσιλβάνια, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας αφού σκότωσε έναν παριστάμενο, τραυμάτισε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο και υποστηρικτές του ανοίγοντας πυρ με ημιαυτόματο τουφέκι.

Η απόπειρα «καλεί όλους μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω», είπε ο Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας πως ευτυχώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Το διάγγελμα ακολούθησε την απόφαση του κ. Μπάιντεν και της εκστρατείας του να αναβληθούν προεκλογικές συγκεντρώσεις και να αποσυρθούν εσπευσμένα τηλεοπτικά πολιτικά μηνύματα τα οποία καταφέρονταν εναντίον του κ. Τραμπ, τον οποίο ο αρχηγός του κράτους έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα «απειλή» για τη δημοκρατία στις ΗΠΑ.

Η παρέμβαση του αμερικανού προέδρου, με διάρκεια μικρότερη από επτά λεπτά, είχε σκοπό να τονίσει το μήνυμα ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η (πολιτική) βία να γίνει κοινοτοπία» και ότι πρέπει να τερματιστεί το «μίσος» στη χώρα.

«Η πολιτική ρητορική σε αυτή τη χώρα είναι πλέον υπερβολικά οξεία. Είναι καιρός να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτό», τόνισε.

Επρόκειτο για μόλις το τρίτο επίσημο διάγγελμα του κ. Μπάιντεν από το Οβάλ γραφείο αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2021. Τα προηγούμενα δύο αφορούσαν τους πολέμους στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ουκρανία και τη συμφωνία που έκλεισε με τους Ρεπουμπλικάνους για το όριο του δημόσιου χρέους.

Οι φονικές επιθέσεις με τη χρήση όπλων είναι καθημερινό φαινόμενο στις ΗΠΑ· η πολιτική βία είναι αρκετά πιο ασυνήθιστη μεν, αλλά όχι ακριβώς σπάνια. Τέσσερις πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν δολοφονηθεί, αρκετοί άλλοι επέζησαν έπειτα από απόπειρες κατά της ζωής τους. Αρκετοί υποψήφιοι για την προεδρία έχουν επίσης γίνει στόχοι επιθέσεων, ορισμένων μοιραίων.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε απευθύνει και νωρίτερα χθες Κυριακή μήνυμα στον αμερικανικό, μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πολιτικού του αντιπάλου, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχω μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και είμαι ευγνώμων που είναι καλά και αναρρώνει, είχαμε μεταξύ μας έναν σύντομο μα όμορφο διάλογο. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για αυτόν, επεσήμανε στην αρχή του διαγγέλματός του ο Αμερικανός πρόεδρος, συλλυπούμενος και την οικογένεια και τους συγγενείς του 50χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε στην προεκλογική συγκέντρωση της Πενσιλβάνια.

«Ήταν πατέρας, προστάτευε την οικογένειά του από τις σφαίρες και έχασε τη ζωή του, ο Θεός να τον αναπαύσει. Προσευχόμαστε, ακόμη, και για την πλήρη ανάρρωση όλων όσων τραυματίστηκαν και είμαστε ευγνώμονες σε όλα τα μέλη των Μυστικών Υπηρεσιών και της επιβολής του νόμου που κυριολεκτικά ρίσκαραν τη ζωή τους για το έθνος μας».

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν επανέλαβε πως δεν υπάρχει χώρος στην Αμερική για τέτοιου είδους βία. «Μια απόπειρα δολοφονίας πηγαίνει κόντρα σε ό,τι πρεσβεύουμε, δεν είμαστε αυτό και δεν μπορούμε να επιτρέπουμε να συμβαίνει. Η ενότητα είναι ο υπέρτατος σκοπός αυτήν τη στιγμή. Μπορούμε να κάνουμε ντιμπέιτ, να διαφωνούμε, δεν πρόκειται να αλλάξουν αυτά».

Τέλος, ενημέρωσε ότι το FBI συνεχίζει τις έρευνές του, ενώ δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη. «Για αυτό και σας παρακαλώ όλους να μην κάνετε καμία υπόθεση εκ του ασφαλούς για το τι όπλισε το χέρι του επίδοξου δολοφόνου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Έχω διατάξει τον επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας να επανεξετάσει όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, ενόψει του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων, κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

