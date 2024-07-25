Η Κάμαλα Χάρις είναι «τρελή της ριζοσπαστικής αριστεράς», διατείνεται ο Τραμπ

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Τετάρτη τη Δημοκρατική αντιπρόεδρο της χώρας Κάμαλα Χάρις —με την οποία είναι πλέον βέβαιο πως θα αναμετρηθεί στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου— «τρελή της ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Θα καταστρέψει τη χώρα μας» αν εκλεγεί στο ανώτατο πολιτικό και πολιτειακό αξίωμα, διαβεβαίωσε ο μεγιστάνας στην πρώτη του προεκλογική ομιλία αφού ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Κυριακή πως εγκαταλείπει την εκστρατεία για την επανεκλογή του και κατέστη σαφές πως η αντιπρόεδρός του θα τον αντικαταστήσει στο ψηφοδέλτιο.

Στην ομιλία του, στη Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα, με τη συνηθισμένη του κόκκινη γραβάτα, ο κ. Τραμπ δεν έδειξε την παραμικρή διάθεση να φανεί συγκρατημένος έναντι της αντιπάλου του, στην οποία φόρεσε νέο παρατσούκλι, «Κάμαλα η ψεύτρα».

Ο Ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε εξάλλου επί μακρόν στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα, κατηγορώντας τους «ηγέτες του Δημοκρατικού κόμματος» πως ανάγκασαν τον απερχόμενο πρόεδρο να εγκαταλείψει κατά τρόπο «πολύ αντιδημοκρατικό».

«Τώρα, έχουμε νέο θύμα να νικήσουμε», πέταξε, προτού καταφερθεί εναντίον της αντιπροέδρου, ειδικά για τα πεπραγμένα της στα πεδία της εξωτερικής πολιτικής και της μετανάστευσης.

«Αν αρχίσουμε να προηγούμαστε με 10 ή 15 μονάδες διαφορά στις δημοσκοπήσεις, πιστεύετε πως θα μας στείλουν τρίτο υποψήφιο;», κάγχασε.

Ορισμένοι από τους οπαδούς του κ. Τραμπ στο πλήθος είχαν βάλει μπλουζάκια με τυπωμένο το στιγμιότυπο στο οποίο απαθανατίζεται ο υποψήφιος μετά την απόπειρα δολοφονίας του τη 13η Ιουλίου, με τη γροθιά υψωμένη και αίμα στο πρόσωπο του.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Χάρις θέλει να «εκτελούνται μωρά» με το πρόγραμμά της για την άμβλωση, ερίζει ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τετάρτη την κατά πάσα πιθανότητα νέα αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ότι τάσσεται υπέρ της «εκτέλεσης μωρών» με το πρόγραμμά της για την άμβλωση.

«Θέλει αμβλώσεις ως τον όγδοο και τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης, ως τη γέννα, ακόμα και μετά τη γέννα, εκτελέσεις μωρών», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στη Βόρεια Καρολίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

