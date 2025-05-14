Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με καμήλες και κόκκινα cybertrucks υποδέχτηκαν στην Ντόχα τον Τραμπ - Δείτε βίντεο

Άνδρες ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ενδυμασίες του Αραβικού Κόλπου, πάνω σε αραβικά άλογα και καμήλες, συνόδευσαν την προεδρική αυτοκινητοπομπή 

Επίσκεψη Τραμπ στο Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής στον δεύτερο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με εντυπωσιακές επιδείξεις από καμήλες και κόκκινα Cybertrucks κατά την άφιξή του στην Ντόχα του Κατάρ.

Άνδρες ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ενδυμασίες του Αραβικού Κόλπου, πάνω σε αραβικά άλογα και καμήλες, συνόδευσαν την προεδρική αυτοκινητοπομπή μέχρι τον χώρο της τελετής υποδοχής στο βασιλικό ανάκτορο. Εκεί υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο ο Εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Σε επίσημη τελετή υποδοχής, ο εμίρης του Κατάρ και ο Αμερικανός πρόεδρος άκουσαν τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, σηματοδοτώντας την ιστορική πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στο Κατάρ.

Καθισμένοι σε πολυτελείς, χρυσοποίκιλτες πολυθρόνες κατά τη διάρκεια παραδοσιακής τελετής τσαγιού, ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα, δηλώνοντας «πολύ χαρούμενος» που τον φιλοξενεί και τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς ο Τραμπ είναι «ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ».

Ο εμίρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ρόλο του Κατάρ ως βασικού διαμεσολαβητή σε πολλές συγκρούσεις της περιοχής, με πιο πρόσφατη την προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

«Ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης. Ξέρω ότι θέλετε να φέρετε ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Όλοι το επιθυμούμε και ελπίζουμε πως αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να κάνουμε το σωστό και να φέρουμε την ειρήνη εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανταπέδωσε τους επαίνους, αποκαλώντας τον εμίρη «φίλο του» και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για σταθερότητα στην περιοχή.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Κατάρ Ντόχα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark