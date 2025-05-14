Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής στον δεύτερο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με εντυπωσιακές επιδείξεις από καμήλες και κόκκινα Cybertrucks κατά την άφιξή του στην Ντόχα του Κατάρ.

Cybertrucks, da @Tesla, escoltam a comitiva presidencial de Donald Trump em Doha, no Catar.



Repare na qualidade do asfalto, algo assim você nunca verá no Brasil.pic.twitter.com/K0PrZL7Hbn May 14, 2025

Άνδρες ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ενδυμασίες του Αραβικού Κόλπου, πάνω σε αραβικά άλογα και καμήλες, συνόδευσαν την προεδρική αυτοκινητοπομπή μέχρι τον χώρο της τελετής υποδοχής στο βασιλικό ανάκτορο. Εκεί υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο ο Εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

#14May #EEUU #Catar

Donald Trump llega al Palacio Amiri Diwan en Doha para reunirse con el emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani - @RapidResponse47



pic.twitter.com/z2DkaRx1Vr — Reporte Ya (@ReporteYa) May 14, 2025

🇶🇦🚨 SCENE IN QATAR: TRUMP’S MOTORCADE ROLLS THROUGH DOHA — CAMELS INCLUDED! 🐪🇺🇸



Crowds gathered as President Trump’s motorcade made its way through the streets of Doha, flanked by local security and a symbolic camel escort — a rare blend of tradition and diplomacy.



A powerful… https://t.co/1fphGjvGLV pic.twitter.com/MVoDcGUSWk — Juan Torres (@juanpodcast1) May 14, 2025

Σε επίσημη τελετή υποδοχής, ο εμίρης του Κατάρ και ο Αμερικανός πρόεδρος άκουσαν τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, σηματοδοτώντας την ιστορική πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στο Κατάρ.

President Donald J. Trump salutes as the Star-Spangled Banner is played at the Amiri Diwan in Doha. 🇺🇸🫡 pic.twitter.com/fvvSLz3Zzy — MOHAMMAD AHSAN (@MOHAMMAD_AARSH) May 14, 2025

Καθισμένοι σε πολυτελείς, χρυσοποίκιλτες πολυθρόνες κατά τη διάρκεια παραδοσιακής τελετής τσαγιού, ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα, δηλώνοντας «πολύ χαρούμενος» που τον φιλοξενεί και τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς ο Τραμπ είναι «ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ».

Ο εμίρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ρόλο του Κατάρ ως βασικού διαμεσολαβητή σε πολλές συγκρούσεις της περιοχής, με πιο πρόσφατη την προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

«Ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης. Ξέρω ότι θέλετε να φέρετε ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Όλοι το επιθυμούμε και ελπίζουμε πως αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να κάνουμε το σωστό και να φέρουμε την ειρήνη εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανταπέδωσε τους επαίνους, αποκαλώντας τον εμίρη «φίλο του» και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για σταθερότητα στην περιοχή.



