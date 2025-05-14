Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Κατάρ στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ταξιδέψει την Πέμπτη στην Τουρκία για τις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, επιθυμεί την παρουσία του στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που ταξιδεύουν μαζί του αναφερόμενος στον Πούτιν. «Ξέρω ότι θα ήθελε να είμαι εκεί, και αυτό είναι μια πιθανότητα. Αν μπορούσαμε να τελειώσουμε τον πόλεμο, θα το σκεφτόμουν. Αύριο όμως είμαστε κλεισμένοι, το καταλαβαίνετε αυτό.»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αυριανές συνομιλίες, ο Τραμπ είπε ότι δεν ξέρει αν ο Πούτιν θα παρευρισκόταν αν εκείνος δεν πήγαινε.

Ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να παραστεί στις συνομιλίες, αλλά χθες δήλωσε ότι θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε θα παραστούν και οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «εξετάζει πάντα το ενδεχόμενο δευτερογενών κυρώσεων», ερωτηθείς για το αν θα επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία για τη στήριξή της προς το Ιράν ή για τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Λοιπόν, δεν θέλω να το συζητήσω, αλλά εξετάζω πάντα τις δευτερογενείς κυρώσεις», είπε ο Τραμπ καθ’ οδόν προς το Κατάρ.

«Είχα επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις στο Ιράν και τους οδήγησα στη χρεοκοπία και δεν θα υπήρχε η 7η Οκτωβρίου. Δεν θα υπήρχε χρήμα για τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ ή οποιονδήποτε άλλον. Πάντα το έκανα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Όπως γνωρίζετε, επέβαλα ξανά δευτερογενείς κυρώσεις στο Ιράν, και ελπίζω να πάρουν τη σωστή απόφαση, γιατί κάτι θα συμβεί έτσι κι αλλιώς.»

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία εάν δεν αποδεχθεί την πρόταση για παρατεταμένη εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής στον δεύτερο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με εντυπωσιακές επιδείξεις από καμήλες και κόκκινα Cybertrucks κατά την άφιξή του στην Ντόχα του Κατάρ.

Άνδρες ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ενδυμασίες του Αραβικού Κόλπου, πάνω σε αραβικά άλογα και καμήλες, συνόδευσαν την προεδρική αυτοκινητοπομπή μέχρι τον χώρο της τελετής υποδοχής στο βασιλικό ανάκτορο. Εκεί υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο ο Εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.



🚘 Trump given Cybertruck motorcade through Doha pic.twitter.com/XQvtONPTDD — The Telegraph (@Telegraph) May 14, 2025

Κατά την άφιξή του στο Amiri Diwan, την επίσημη διοικητική έδρα του εμίρη, την πομπή υποδέχθηκαν δεκάδες καμήλες και αραβικά άλογα.

«Εκτιμούμε πολύ αυτές τις καμήλες, είχα καιρό να δω τέτοιες καμήλες», σχολίασε ο Τραμπ.

🇶🇦🚨 SCENE IN QATAR: TRUMP’S MOTORCADE ROLLS THROUGH DOHA — CAMELS INCLUDED! 🐪🇺🇸



Crowds gathered as President Trump’s motorcade made its way through the streets of Doha, flanked by local security and a symbolic camel escort — a rare blend of tradition and diplomacy.



A powerful… https://t.co/1fphGjvGLV pic.twitter.com/MVoDcGUSWk — Juan Torres (@juanpodcast1) May 14, 2025

Σε επίσημη τελετή υποδοχής, ο εμίρης του Κατάρ και ο Αμερικανός πρόεδρος άκουσαν τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, σηματοδοτώντας την ιστορική πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στο Κατάρ.

Καθισμένοι σε πολυτελείς, χρυσοποίκιλτες πολυθρόνες κατά τη διάρκεια παραδοσιακής τελετής τσαγιού, ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα, δηλώνοντας «πολύ χαρούμενος» που τον φιλοξενεί και τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς ο Τραμπ είναι «ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ».

Ο εμίρης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον ρόλο του Κατάρ ως βασικού διαμεσολαβητή σε πολλές συγκρούσεις της περιοχής, με πιο πρόσφατη την προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

«Ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειρήνης. Ξέρω ότι θέλετε να φέρετε ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Όλοι το επιθυμούμε και ελπίζουμε πως αυτή τη φορά θα καταφέρουμε να κάνουμε το σωστό και να φέρουμε την ειρήνη εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανταπέδωσε τους επαίνους, αποκαλώντας τον εμίρη «φίλο του» και επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για σταθερότητα στην περιοχή.

