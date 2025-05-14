Ρωσία και Αίγυπτος συζητούν την κατασκευή τερματικών LNG στο Κάιρο

Η Ρωσία και η Αίγυπτος βρίσκονται σε συζητήσεις για την κατασκευή τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Αίγυπτο, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Αντόν Αλιχάνοφ, σύμφωνα με κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Συζητούνται έργα για την κατασκευή τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου», είπε ο Αλιχάνοφ στους δημοσιογράφους όπως μεταδίδει το Reuters. «Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.