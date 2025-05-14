Σοκαριστικά ήταν τα όσα κατέθεσε χθες, η πρώην κοπέλα του Σον «Ντίντι» Κομπς, η Κασάντρα Βεντούρα ή αλλιώς Cassie όπως είναι γνωστή στον κόσμο της μουσικής για τα όσα πέρασε κατά τη διάρκεια της 10ετης σχέσης που διατηρούσαν.

Η χθεσινή κατάθεσή της η οποία περιγράφεται ως «Νούμερο 1 Θύμα» στο κατηγορητήριο και η οποία διανύει το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της διήρκησε για περίπου 4,5 ώρες περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια τα "freak off" πάρτι όπως η ίδια τα χαρακτήρισε στα οποία ο «Ντίντι» την ανάγκαζε από την ηλικία τον 22 ετών να πηγαίνει με άνδρες που της επέλεγε ο ίδιος, το πώς την χειραγωγούσε, την σωματική και ψυχολογική πίεση που της ασκούσε, τα ναρκωτικά, τις μέρες απομόνωσης σε ένα δωμάτιο κάνοντας σεξ με αγνώστους και όλα όσα βίωσε μαζί του.

Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν όταν προβλήθηκε ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνει τον Κομπς να χτυπάει και να κλωτσάει την Cassie σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες το 2016. Η ίδια βλέποντας τη σκηνή στο δικαστήριο έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το σοκαριστικό αυτό περιστατικό.

«Δεν είμαι σίγουρη τι συνέβη, αλλά με χτύπησε ο Σον και είχα ένα μαυρισμένο μάτι, και σε εκείνο το σημείο το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φύγω από εκεί με ασφάλεια», είπε.

Η επίθεση έγινε αφού προσπάθησε η ίδια όπως είπε να φύγει από ένα «Freak Off» πριν «τελειώσει», κατέθεσε.

Το επίμαχο βίντεο

«Έγινε βίαιο και επέλεξα να φύγω», είπε. «Ο Σον με ακολούθησε στον διάδρομο δίπλα στους ανελκυστήρες, με άρπαξε, με έριξε στο έδαφος, με κλώτσησε, προσπάθησε να με σύρει πίσω στο δωμάτιο, πήρε τα πράγματά μου».

Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι ο «Ντίντι» της άρπαξε τα πράγματα και «έτρεξα έξω όσο πιο γρήγορα μπορούσα», χωρίς να βάλει τα παπούτσια της, ενώ εκείνος ήταν στο ντους.

Είπε ότι την είχε χτυπήσει με τον ίδιο τρόπο που φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας «πάρα πολλές φορές για να τις μετρήσω».

«Υπήρξαν περιπτώσεις που προσπαθήσατε να αντεπιτεθείτε όταν σας χτύπησε ο Σον;» ρώτησε η εισαγγελέας. «Όχι», απάντησε η Cassie.

Το βίντεο της επίθεσης δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από το CNN πέρυσι. Το δικαστήριο έχει προβάλει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επίθεσης τουλάχιστον πέντε φορές μέχρι στιγμής στη δίκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.