Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Κογκρέσο να κινηθεί άμεσα για την ψήφιση του νομοσχεδίου που ο ίδιος αποκαλεί «Το Μεγάλο, Όμορφο Νομοσχέδιο», υπογραμμίζοντας πως η έγκρισή του θα αποτελέσει ένα «ιστορικό δώρο» προς τον αμερικανικό λαό, ενόψει της επετείου των 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι «εορτασμοί για την 250ή επέτειο της Αμερικής» αναφέρονται στον εθνικό εορτασμό των 250 χρόνων από την Υιοθέτηση της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου 1776).

«Τώρα που φέραμε ΕΙΡΗΝΗ στο εξωτερικό, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο εσωτερικό», έγραψε ο Τραμπ, ασκώντας ισχυρή πίεση στους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας να μην αναχωρήσουν από την Ουάσινγκτον μέχρι να υπάρξει συμφωνία. «Κλειδωθείτε σε ένα δωμάτιο αν χρειαστεί, μην πάτε σπίτι, και ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ».

Το νομοσχέδιο — του οποίου οι λεπτομέρειες δεν έχουν επισήμως δημοσιοποιηθεί — περιγράφεται από τον ίδιο ως θεμέλιο για την είσοδο της χώρας σε μια «Χρυσή Εποχή», που θα φέρει άνευ προηγουμένου ασφάλεια, ευημερία και σταθερότητα για όλους τους πολίτες.

Ο Τραμπ τόνισε ότι η έγκριση του νομοσχεδίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι εορτασμοί για την 250ή επέτειο της Αμερικής. Έστειλε, δε, μήνυμα προς όλα τα μέλη του Κογκρέσου, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. Όλοι – και κυρίως ο αμερικανικός λαός – θα βγουν κερδισμένοι από τη δουλειά που κάνουμε μαζί».

Το “One Big Beautiful Bill” (H.R. 1) είναι ένα budget reconciliation νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (215–214–1) στις 22 Μαΐου 2025 και περιέχει εκτενείς μεταρρυθμίσεις σε φορολογία, δαπάνες και έλεγχο μεταναστευτικής πολιτικής. Κύρια σημεία του:

Έκταση των φορολογικών περικοπών του 2017 (TCJA): Παρατείνει μόνιμα τις μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Αιρέσεις Εισάγει κλιμακωτό πρόσθετο φόρο (5–20%) στα εισοδήματα ξένων επενδυτών από χώρες με “άδικους” ψηφιακούς ή diverted-profits φόρους (π.χ. Γαλλία DST, UTPR ΟΟΣΑ)

Μείωση δαπανών για SNAP & Medicaid: Σκληραίνει κριτήρια επιλεξιμότητας, οδηγώντας σε περικοπές της τάξης δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Αύξηση στρατιωτικών δαπανών: + 150 δισ. $ για αμυντικά προγράμματα — drones, υποβρύχια UUVs κ.ά.

Ενίσχυση ασφάλειας συνόρων: ~ 70 δισ. $ για τείχη, πρόσληψη συνοριοφυλάκων, τεχνολογία επιτήρησης

Μέτρα για AI & Υγεία: 10ετής moratorium σε πολιτειακές ρυθμίσεις τεχνητής νοημοσύνης· $500 εκατ. για εργαλεία AI στο Medicare/Medicaid· διευρυμένη πρόσβαση σε φθηνότερα φάρμακα μέσω διαπραγμάτευσης τιμών

Δημοσιονομικός αντίκτυπος: Προβλέπεται αύξηση του ελλείμματος κατά $2,4 τρισ. τα επόμενα 10 χρόνια (–$1,3 τρισ. περικοπές δαπανών, –$3,7 τρισ. έσοδα) βάσει CBO

Το νομοσχέδιο βρίσκεται τώρα στη Γερουσία, όπου η Επιτροπή Οικονομικών έχει ήδη προχωρήσει σε τροποποιήσεις και αναμένει την τελική ψηφοφορία πριν τις αρχές Ιουλίου.

