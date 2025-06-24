Η Τουρκία χαιρετίζει την ανακοίνωση για την εκεχειρία του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, ωστόσο δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τις δηλώσεις σχετικά με την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί «όλα τα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως με την κατάπαυση του πυρός στην κρίσιμη περίοδο που έρχεται».

Στην τουρκική ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «σε μια εποχή που η Μέση Ανατολή έχει ανάγκη από ειρήνη και σταθερότητα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για μια συνολική και διαρκή λύση. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι διαλόγου και διπλωματίας».

«Οι πρόσφατες εξελίξεις κατέδειξαν για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη επίλυσης του Παλαιστινιακού ζητήματος, το οποίο παραμένει στο επίκεντρο πολλών μακροχρόνιων προβλημάτων στην περιοχή», σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Τέλος, με την ανακοίνωση αυτή, «η Τουρκία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης στην περιοχή και είναι έτοιμη να συνεισφέρει εποικοδομητικά σε αυτό το πλαίσιο».

