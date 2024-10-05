Τραμπ: «Το Ισραήλ πρέπει να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να «πλήξει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Μιλώντας στη Βόρεια Καρολίνα, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, που σε έναν μήνα θα διεκδικήσει εκ νέου την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στην ερώτηση που τέθηκε στον απερχόμενο Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στα μέσα της εβδομάδας, σχετικά με το ενδεχόμενο το Ισραήλ να στοχοποιήσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Όταν του έκαναν αυτή την ερώτηση, η απάντηση θα έπρεπε να είναι 'πλήξτε τα πυρηνικά πρώτα και ανησυχήστε για τα υπόλοιπα αργότερα'», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αλλά θα δούμε ποια είναι πραγματικά τα σχέδιά τους» πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος.

Την Τετάρτη, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι εναντιώνεται στην ιδέα το Ισραήλ να βομβαρδίσει πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, εν είδει αντιποίνων για την εκτόξευση κάπου 200 ιρανικών πυραύλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

«Η απάντηση είναι ‘όχι’», είπε σε δημοσιογράφους ο κ. Μπάιντεν, ερωτηθείς εάν θα υποστήριζε τέτοια πλήγματα από πλευράς Ισραήλ.

«Είμαστε σύμφωνοι και οι επτά στο γεγονός ότι οι Ισραηλινοί έχουν δικαίωμα να ανταποδώσουν, όμως πρέπει να ανταποδώσουν με αναλογικό τρόπο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες του με τους άλλους ηγέτες της G7.

Ως τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μάλλον απέφευγε να αναφερθεί στην πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην Εγγύς Ανατολή.

Στην αρχή της εβδομάδας ωστόσο η εκστρατεία του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επέρριπτε την ευθύνη στον πρόεδρο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρό του -κι αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου- για την περαιτέρω όξυνση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

