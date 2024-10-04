Mε πτήσεις τσάρτερ θα αναχωρήσουν οι Βρετανοί πολίτες από τον Λίβανο

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε απόψε ότι έχει προγραμματίσει πτήσεις τσάρτερ που θα αναχωρήσουν την Κυριακή από τον Λίβανο για να εξυπηρετήσει τους Βρετανούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από τη χώρα.

«Δεν υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες πτήσεις, μολονότι θα συνεχίσουμε να επανεξετάζουμε» την κατάσταση, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών απόψε.

Περισσότεροι από 250 Βρετανοί έχουν ήδη φύγει από τον Λίβανο με πτήσεις που ναύλωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

