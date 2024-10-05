Λογαριασμός
Γερμανία: «Σοκαριστικός» ο βομβαρδισμός του Ισραήλ εναντίον καταυλισμού προσφύγων στην Δυτική Όχθη

Από το πλήγμα του Ισραήλ στο προάστιο Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης, έχασαν τη ζωή τους 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και νέοι.

Δυτική Οχθη

Η διπλωματία της Γερμανίας χαρακτήρισε χθες Παρασκευή «σοκαριστικό» τον πολύνεκρο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό της προηγουμένης εναντίον καταυλισμού προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νέων.

«Ο υψηλός αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Τούλκαρεμ είναι σοκαριστικός», έκρινε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας μέσω X. «Στον αγώνα του εναντίον της τρομοκρατίας, ο ισραηλινός στρατός έχει την υποχρέωση να προστατεύει τους αμάχους στη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

