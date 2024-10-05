Γερμανία: «Σοκαριστικός» ο βομβαρδισμός του Ισραήλ εναντίον καταυλισμού προσφύγων στην Δυτική Όχθη

Η διπλωματία της Γερμανίας χαρακτήρισε χθες Παρασκευή «σοκαριστικό» τον πολύνεκρο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό της προηγουμένης εναντίον καταυλισμού προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 18 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νέων.

«Ο υψηλός αριθμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στην Τούλκαρεμ είναι σοκαριστικός», έκρινε το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας μέσω X. «Στον αγώνα του εναντίον της τρομοκρατίας, ο ισραηλινός στρατός έχει την υποχρέωση να προστατεύει τους αμάχους στη Δυτική Όχθη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

