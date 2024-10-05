Λογαριασμός
Μεσανατολικό: Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο διοικητή της

Ο Ζάχι Γιάσερ Ούφι σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τούλκαρεμ της Δυτικής Όχθης.

Δυτική Όχθη

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσεμ, επιβεβαίωσε απόψε ότι ένας από τους διοικητές της, ο Ζάχι Γιάσερ Ούφι σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Τούλκαρεμ της Δυτικής Όχθης, μαζί με άλλους επτά μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε τον Ούφι, τον επικεφαλής του δικτύου της Χαμάς στην Τούλκαρεμ, την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

