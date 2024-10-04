Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι θα σκεφτόταν εναλλακτικές λύσεις πέρα από το χτύπημα των κοιτασμάτων πετρελαίου του Ιράν, εάν ήταν στη θέση του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το Ισραήλ δεν έχει καταλήξει ακόμη πώς να απαντήσει στο Ιράν.

Ο Μπάιντεν προχώρησε στις συγκεκριμένες δηλώσεις σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς για το τι είπε η ισραηλινή κυβέρνηση αφού το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης, ο Μπάιντεν είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη πώς θα απαντήσουν.

«Υποθέτω ότι όταν κάνουν την αξιολόγησή τους για το πώς θα απαντήσουν, τότε θα έχουμε μια συζήτηση», ανέφερε ο Μπάιντεν.

ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να λάβει απόφαση αμέσως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.