Τραμπ: «Το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολες στιγμές αν δεν υπάρξει συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κάλεσε το Ιράν να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των βομβαρδισμών κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο BFMTV ότι το Ιράν «θα περάσει πολύ δύσκολες στιγμές» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

«Δεν έχω ιδέα αν θα το κάνουν. Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες στιγμές. Έχουν συμφέρον να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως μετά το ταξίδι του στην Κίνα δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε πως η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, αν και το Πεκίνο δεν έδωσε καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να παρέμβει προς αυτή την κατεύθυνση.

«Δεν ζητώ καμία χάρη, γιατί όταν ζητάς χάρες, πρέπει να ανταποδώσεις», δήλωσε ο Τραμπ όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε μέσα στο Air Force One αν ο Σι είχε δεσμευτεί ξεκάθαρα ότι θα ασκήσει πίεση στους Ιρανούς για να ανοίξουν ξανά το στενό.

Ο Σι δεν σχολίασε τις συνομιλίες του με τον Τραμπ για το Ιράν, ωστόσο το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε τον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς τον «σύγκρουση που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί και δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.