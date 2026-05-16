Μια σύγκρουση ανάμεσα σε εμπορική αμαξοστοιχία και ένα λεωφορείο της δημόσιας συγκοινωνίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων στο Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η αστυνομία και οι διασώστες δήλωσαν ότι η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία τύλιξε στις φλόγες το λεωφορείο το Σάββατο.

Από το περιστατικό επλήγησαν επίσης αρκετά παρακείμενα οχήματα, γεγονός που κινητοποίησε την πυροσβεστική και τα σωστικά συνεργεία. Οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών από τα συντρίμμια, ενώ οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

🤯 Horror in Bangkok: a freight train slammed into a bus at full speed



At least 8 people were killed, and dozens more were injured. pic.twitter.com/YTvcLhYxSd — NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2026

Tayland'ın başkenti Bangkok'un şehir merkezi yakınlarında bir yük treni, bir otobüse çarptı.



— En az 8 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.pic.twitter.com/LO1wJJNusf — BPT (@bpthaber) May 16, 2026

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και τα συνεργεία εργάζονται τώρα για την ψύξη της περιοχής, την απομάκρυνση των αερίων και τη συνέχιση της αναζήτησης θυμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μακασάν στο κέντρο της πόλης το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ, δήλωσε ότι οι πρώτες αναφορές δείχνουν πως το λεωφορείο είχε σταματήσει πάνω στις ράγες λόγω της αυξημένης κίνησης, εμποδίζοντας τις μπάρες της διάβασης να κλείσουν.

Το τρένο, το οποίο μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, δεν πρόλαβε να σταματήσει εγκαίρως, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

