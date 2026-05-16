Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγικό δυστύχημα στην Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο - Δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και τα συνεργεία εργάζονται για την ψύξη της περιοχής, την απομάκρυνση των αερίων και τη συνέχιση της αναζήτησης θυμάτων

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μπανγκόκ

Μια σύγκρουση ανάμεσα σε εμπορική αμαξοστοιχία και ένα λεωφορείο της δημόσιας συγκοινωνίας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων στο Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Η αστυνομία και οι διασώστες δήλωσαν ότι η σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία τύλιξε στις φλόγες το λεωφορείο το Σάββατο.

Από το περιστατικό επλήγησαν επίσης αρκετά παρακείμενα οχήματα, γεγονός που κινητοποίησε την πυροσβεστική και τα σωστικά συνεργεία. Οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών από τα συντρίμμια, ενώ οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και τα συνεργεία εργάζονται τώρα για την ψύξη της περιοχής, την απομάκρυνση των αερίων και τη συνέχιση της αναζήτησης θυμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μακασάν στο κέντρο της πόλης το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ, δήλωσε ότι οι πρώτες αναφορές δείχνουν πως το λεωφορείο είχε σταματήσει πάνω στις ράγες λόγω της αυξημένης κίνησης, εμποδίζοντας τις μπάρες της διάβασης να κλείσουν.

Το τρένο, το οποίο μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, δεν πρόλαβε να σταματήσει εγκαίρως, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπανγκόκ τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark