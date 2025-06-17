«Καλπάζουσα κλιμάκωση» χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ δεν επιθυμεί προσπάθειες διαμεσολάβησης για τη σύγκρουσή του με το Ιράν προς το παρόν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ κάλεσε και τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και δήλωσε ότι το επίπεδο αβεβαιότητας βρίσκεται στο απόλυτο.

Δήλωσε επίσης ότι η προσφορά της Ρωσίας να μεσολαβήσει εάν χρειαστεί εξακολουθεί να ισχύει, αλλά βλέπει ότι το Ισραήλ προς το παρόν δεν ενδιαφέρεται να αναζητήσει μια ειρηνική λύση.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη ότι συμφωνεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν λάθος να αποβληθεί η Ρωσία από την G8 το 2014, και ότι η μορφή αυτή είχε χάσει την πρακτική της σημασία για τη Ρωσία και η G7 φαίνεται πλέον άχρηστη.

Σχετικά με την Ουκρανία, ερωτηθείς ο Πεσκόφ εάν η Ρωσία σχεδιάζει να αξιολογήσει τις ουκρανικές προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και να διεξάγει νέες συνομιλίες, απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία κατανόηση για το πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες άμεσες διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Διευκρίνισε επίσης ότι η Ρωσία έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της που είχαν συμφωνηθεί σε προηγούμενες συνομιλίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου. Η Ρωσία θα αξιολογήσει τις επόμενες ημέρες το πιθανό χρονοδιάγραμμα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.