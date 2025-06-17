Ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση αμερικανικής βόμβας στο ιρανικό πυρηνικό εργοστάσιο Φορντό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δέχεται αντίθετες πιέσεις από το Ισραήλ και τη δική του βάση MAGA, καθώς σκέφτεται την πιο μοιραία απόφαση εθνικής ασφάλειας των δύο θητειών του: να επιχειρήσει ένα θανατηφόρο πλήγμα κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Το Ισραήλ στέλνει σαφή μηνύματα, μεταξύ άλλων μέσω πρώην ανώτερων αξιωματούχων, ότι ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα εμπλακούν τελικά στη σύγκρουση και θα χρησιμοποιήσουν το μοναδικό στρατιωτικό τους πλεονέκτημα για να καταστρέψουν το ιρανικό πυρηνικό συγκρότημα στο Φορντό, το οποίο είναι θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος.

«Πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι η περιοχή οδεύει προς μια θετική κατεύθυνση και ότι ο κόσμος είναι απαλλαγμένος από το Ιράν που διαθέτει (ένα) πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, σε συνέντευξή του στην Bianna Golodryga του CNN.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εν τω μεταξύ, χρησιμοποίησε μια συνέντευξη στο ABC News τη Δευτέρα για να «παγώσει» ένα διπλωματικό κανάλι με το Ιράν, το οποίο ο Τραμπ θέλει απεγνωσμένα να αναβιώσει, λέγοντας ότι είχε χρησιμοποιηθεί για να «παραπλανήσει τις ΗΠΑ».

Η αίσθηση ότι δημιουργείται μια σύνθετη πολιτική και εθνική κρίση ασφάλειας επιδεινώθηκε από την απόφαση του Τραμπ να αποχωρήσει ξαφνικά από τη σύνοδο κορυφής της G7, σημειώνει το CNN.

«Πρέπει να επιστρέψω νωρίς για προφανείς λόγους», είπε ο Τραμπ. «Καταλαβαίνουν. Αυτό είναι σημαντικό θέμα».

Επιστρέφει στην Ουάσινγκτον, καθώς κάποιοι από τους πιο επιδραστικούς διαμορφωτές κοινής γνώμης στις ΗΠΑ, όπως ο Στιβ Μπάνον και ο Τάκερ Κάρλσον, λένε στα αμερικανικά μέσα ότι μια απόφαση να χτυπήσει το Ιράν θα αποτελούσε αποκήρυξη του 10ετούς πολιτικού κινήματος «Πρώτα η Αμερική». «Δεν θέλω οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε έναν ακόμη πόλεμο στη Μέση Ανατολή που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας» δήλωσε ο Κάρλσον στην εκπομπή «War Room» του Μπάνον τη Δευτέρα.

Εδώ φαίνεται ότι αριστεροί και δεξιοί ομονοούν. Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος ήταν υποψήφιος των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2016 και του 2020, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν πρέπει να παρασυρθούν σε έναν ακόμη πόλεμο του Νετανιάχου».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Τραμπ στον Καναδά άσκησαν τη δική τους πίεση, επιδιώκοντας να δουν αν οι ΗΠΑ θα συγκρατήσουν τον Νετανιάχου εν μέσω ανησυχίας για την υπόδειξη του Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να συμμετάσχει σε μια ειρηνευτική προσπάθεια.

Ακόμα και το Ιράν συμμετείχε στην κακοφωνία, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι σαμποτάρει τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ένα κεντρικό στοιχείο της μέχρι στιγμής αποτυχημένης στρατηγικής του Τραμπ να αυτοαποκαλείται παγκόσμιος ειρηνοποιός.

Απόφαση που θα καθορίσει την προεδρία του Τραμπ... και πολλά άλλα

Πολλές φωνές που στρέφονται κατά του Τραμπ αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα μιας απόφασης που θα έχει συνέπειες, οι οποίες υπερβαίνουν το πάντα μεγάλος βάρος της αποστολής αμερικανικού προσωπικού στον πόλεμο.

Ό,τι κι αν αποφασίσει, ο Τραμπ θα πυροδοτήσει συνέπειες που θα είναι καθοριστικές για την ασφάλεια του Ισραήλ, την ευρύτερη Μέση Ανατολή και την ισχύ και επιρροή των ΗΠΑ. Δεν μπορεί να γνωρίζει αν μια αμερικανική επίθεση σε υπόγειους θαλάμους στο Φόρντοου θα μπορούσε να επιτύχει ή αν θα σύρει τις ΗΠΑ βαθύτερα σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Ιστορικά, ο Τραμπ έχει αντισταθεί σε αντιλήψεις ότι οι επιλογές του περιορίζονται - ή ότι άλλοι προσπαθούν να αποφασίσουν για αυτόν. Έτσι, η πίεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση κινδυνεύει να είναι αντιπαραγωγική.

Κατά ειρωνικό τρόπο, ο Τραμπ έθεσε ο ίδιος αυτό το δίλημμα. Η απόφασή του να αποχωρήσει από μια προηγούμενη πυρηνική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν κατά την πρώτη του θητεία ενθουσίασε το Ισραήλ - αλλά έθεσε τις βάσεις για μια μελλοντική κρίση.

Η έντονη συζήτηση στο κίνημα MAGA που διχάζει τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης αποτελεί ένδειξη ότι η ίδια η βάση υποστήριξης του Τραμπ βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι διακυβεύεται επίσης μια κληρονομιά που υποσχέθηκε, ότι δεν θα σημαδευτεί από ξένο παρεμβατισμό.

Ο Τραμπ συχνά δημιουργεί σοκ και αποπροσανατολίζει τους αντιπάλους πυροδοτώντας αντιπαραθέσεις που αργότερα εκτονώνει. Αυτή είναι η προσέγγισή του στους εμπορικούς πολέμους. Αλλά δεν θα υπήρχε γυρισμός από μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση με βόμβες που θα καταστρέψουν το πυρηνικό εργοστάσιο του Φορντό. Όποιες και αν είναι οι συνέπειες, ο πρόεδρος θα τις αναλάβει.

Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί δεν δεσμεύτηκε σε οποιαδήποτε δράση τη Δευτέρα. Είπε ότι το Ιράν πρέπει «να κάνει μια συμφωνία» και πρέπει να μιλήσει αμέσως «πριν είναι πολύ αργά». Αλλά πιεσμένος από δημοσιογράφους για το τι θα προκαλούσε μια άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ στη σύγκρουση, απάντησε: «Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα» και είπε ότι όλοι πρέπει «να εκκενώσουν αμέσως την Τεχεράνη», αν και δεν εξήγησε γιατί θα εξέδιδε μια τέτοια προειδοποίηση.

Ίσως, ο Τραμπ θέλει απλώς να κερδίσει χρόνο ή να προσπαθεί να τρομάξει την Τεχεράνη και να την κάνει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αλλά ίσως πραγματικά δεν ξέρει τι θα κάνει.

Πηγή: skai.gr

