Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νεοδιορισθέντα αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν

Ο υποστράτηγος Αλί Σαντμάνι ήταν επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ-αλ Ανμπίγια, γνωστής και ως στρατιωτικής διοίκησης έκτακτης ανάγκης, για τέσσερις ημέρες

 Αλί Σαντμάνι

Τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ιράν «εν καιρώ πολέμου», υποστράτηγο Αλί Σαντμάνι σκότωσε ο ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων. 

Συγκεκριμένα, ο υποστράτηγος Αλί Σαντμάνι ήταν επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ-αλ Ανμπίγια, γνωστής και ως στρατιωτικής διοίκησης έκτακτης ανάγκης του Ιράν, για περίπου τέσσερις ημέρες.

Ο Σαντμάνι είχε αντικαταστήσει τον υποστράτηγο Γκολάμ Αλί Ρασίντ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή στις πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι ο Σαντμάνι ήταν de facto ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν, ο «αρχηγός του πολεμικού επιτελείου» και θεωρούνταν η πλησιέστερη εναπομένουσα στρατιωτική προσωπικότητα στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Διοίκησε τόσο τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο στρατός αναφέρει ότι υπό τη διοίκηση του Σαντμάνι, το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ-αλ Ανμπίγια «ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και την έγκριση των επιθετικών σχεδίων του Ιράν».

«Στους διάφορους ρόλους του, είχε άμεση επιρροή στα επιθετικά σχέδια του Ιράν που στόχευαν το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

