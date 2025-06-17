Τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ιράν «εν καιρώ πολέμου», υποστράτηγο Αλί Σαντμάνι σκότωσε ο ισραηλινός στρατός κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, ο υποστράτηγος Αλί Σαντμάνι ήταν επικεφαλής του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ-αλ Ανμπίγια, γνωστής και ως στρατιωτικής διοίκησης έκτακτης ανάγκης του Ιράν, για περίπου τέσσερις ημέρες.

In view of Lt. Gen. Gholamali Rashid’s martyrdom at the hands of the vile Zionist regime, and in light of Major General Ali Shadmani's meritorious services & valuable experience, I confer the rank of Major Gen. & appoint him Commander of the Khatam al-Anbiya (pbuh) Central HQ. pic.twitter.com/4dTDCKx66P — Khamenei.ir (@khamenei_ir) June 13, 2025

Ο Σαντμάνι είχε αντικαταστήσει τον υποστράτηγο Γκολάμ Αλί Ρασίντ, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή στις πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι ο Σαντμάνι ήταν de facto ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν, ο «αρχηγός του πολεμικού επιτελείου» και θεωρούνταν η πλησιέστερη εναπομένουσα στρατιωτική προσωπικότητα στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Διοίκησε τόσο τους Φρουρούς της Επανάστασης όσο και τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο στρατός αναφέρει ότι υπό τη διοίκηση του Σαντμάνι, το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ-αλ Ανμπίγια «ήταν υπεύθυνο για τη διαχείριση των πολεμικών επιχειρήσεων και την έγκριση των επιθετικών σχεδίων του Ιράν».

«Στους διάφορους ρόλους του, είχε άμεση επιρροή στα επιθετικά σχέδια του Ιράν που στόχευαν το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

For the second time in 5 days— the IDF has eliminated Iran’s War-Time Chief of Staff, the regime’s top military commander.



Ali Shadmani, Iran’s senior-most military official and Khamenei’s closest military advisor, was killed in an IAF strike in central Tehran, following precise… pic.twitter.com/Bq6Z49zeCj — Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.