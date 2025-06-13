Τραμπ: Το Ιράν πρέπει να κάνει συμφωνία - Εξαιρετική η ισραηλινή επίθεση, θα ακολουθήσουν και άλλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι στο Ιράν δόθηκε η μία ευκαιρία μετά την άλλη για να συνάψει συμφωνία. «Το Ιράν πρέπει να κάνει μια συμφωνία, πριν να μην απομείνει τίποτα, και να σώσει αυτό που κάποτε ήταν γνωστό ως ιρανική αυτοκρατορία», ανέφερε ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ακόμη, ο Τραμπ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό οπουδήποτε στον Κόσμο, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, και ότι το Ισραήλ έχει μεγάλο μέρος αυτού, με πολύ περισσότερο να είναι καθ' οδόν και ξέρουν πώς να τον χρησιμοποιήσουν. Ορισμένοι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί μίλησαν γενναία, αλλά δεν ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Είναι όλοι τους ΝΕΚΡΟΙ τώρα, και τα πράγματα θα χειροτερέψουν! Ορισμένοι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί μίλησαν γενναία, αλλά δεν ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Είναι όλοι τους ΝΕΚΡΟΙ τώρα, και τα πράγματα θα χειροτερέψουν! Έχει υπάρξει ήδη πολύς θάνατος και καταστροφή, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για να τελειώσει αυτή η σφαγή, με τις επόμενες ήδη προγραμματισμένες επιθέσεις να είναι ακόμα πιο βίαιες».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Έδωσα στο Ιράν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη για να συνάψει συμφωνία. Τους είπα, με τα πιο έντονα λόγια, να «το κάνουν», αλλά όσο σκληρά κι αν προσπάθησαν, όσο κοντά κι αν έφτασαν, δεν μπόρεσαν να το πετύχουν. Τους είπα ότι θα ήταν πολύ χειρότερο από οτιδήποτε γνωρίζουν, προβλέπουν ή τους είπαν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό οπουδήποτε στον Κόσμο, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ, και ότι το Ισραήλ έχει μεγάλο μέρος αυτού, με πολύ περισσότερο να είναι καθ' οδόν και ξέρουν πώς να τον χρησιμοποιήσουν. Ορισμένοι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί μίλησαν γενναία, αλλά δεν ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Είναι όλοι τους ΝΕΚΡΟΙ τώρα, και τα πράγματα θα χειροτερέψουν! Έχει υπάρξει ήδη πολύς θάνατος και καταστροφή, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για να τελειώσει αυτή η σφαγή, με τις επόμενες ήδη προγραμματισμένες επιθέσεις να είναι ακόμα πιο βίαιες. Το Ιράν πρέπει να κάνει μια συμφωνία, πριν να μην υπάρχει τίποτα, και να σώσει αυτό που κάποτε ήταν γνωστό ως Ιρανική Αυτοκρατορία. Όχι άλλος θάνατος, όχι άλλη καταστροφή, απλά κάντε το, πριν να είναι πολύ αργά. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!

Τραμπ στο ABC: Η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν ήταν «εξαιρετική» - Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη

Στο μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν ήταν «εξαιρετική» και προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News.

«Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Τους δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν. Χτυπήθηκαν σκληρά, πολύ σκληρά. Τους χτύπησαν τόσο δυνατά όσο μπορεί να σε χτυπήσει κανείς. Και θα έρθουν κι άλλα. Πολύ περισσότερα», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ABC.

«Το Ιράν ίσως έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Είχαμε δώσει στο Ιράν τελεσίγραφο 60 ημερών για συμφωνία», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

