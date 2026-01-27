Τζένιφερ Άνιστον: Ο άντρας που την κέρδισε και οι αποκαλύψεις που τον έκαναν να κοκκινίσει…

Ο Τζιμ Κέρτις μοιράστηκε κάποιες λεπτομέρειες για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον, η οποία μετρά σχεδόν έναν χρόνο. Ο υπνοθεραπευτής και ειδικός σε θέματα υγείας και ευεξίας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Today» τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «The Book of Possibility». Παρόλο που η συζήτηση επικεντρώθηκε στο έργο του, ο δημοσιογράφος Κρεγκ Μέλβιν δεν παρέλειψε να τον ρωτήσει και για τη σχέση του με τη χολιγουντιανή σταρ.

Στην ερώτηση πώς γνώρισε την πρωταγωνίστρια των «Friends», ο Κέρτις είπε: «Μας σύστησαν απλώς φίλοι. Αυτό ήταν. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς φίλους και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε».

Jennifer Aniston’s BF Jim Curtis reveals how they met and says the romance "took a long time" to blossom! pic.twitter.com/RuUXWvaE8i — ExtraTV (@extratv) January 26, 2026

Πρόσθεσε μάλιστα, πως οι πρώτες τους συζητήσεις δεν οδήγησαν άμεσα σε σχέση: «Χρειάστηκε αρκετός χρόνος, μιλούσαμε για μεγάλο διάστημα και σταδιακά ήρθαμε κοντά». Όσον αφορά στη διάρκεια της σχέσης τους, ο Κέρτις περιορίστηκε να δηλώσει: «Είμαστε μαζί αρκετό καιρό, μήνες τώρα, σχεδόν ένα χρόνο».

Ο Mέλβιν, σχολιάζοντας την αμήχανη αντίδραση του καλεσμένου του, αστειεύτηκε λέγοντας: «Δεν θα σε φέρω σε πιο δύσκολη θέση, γιατί βλέπω ότι ήδη κοκκινίζεις», με τον Κέρτις να παραδέχεται χαμογελώντας: «Είναι αλήθεια, όντως έχω κοκκινίσει».

Το ζευγάρι έκανε το «ντεμπούτο» του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Νοέμβριο. Η Άνιστον μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τα γενέθλια του Κέρτις, όπου φαίνεται να τον αγκαλιάζει, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου, πολύτιμέ μου».

Οι φήμες για τη σχέση τους είχαν ήδη ξεκινήσει από το καλοκαίρι όταν εθεάθησαν μαζί στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Μαζί τους ήταν οι στενοί φίλοι της ηθοποιού, Τζέισον Μπέιτμαν και η σύζυγός του Αμάντα Άνκα, καθώς και η Έιμι Σούμερ, όπως αναφέρει το περιοδικό «People».

Πηγή: skai.gr

