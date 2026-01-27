«The Testaments»: Τον Απρίλιο η πρεμιέρα της σειράς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πλοκή ακολουθεί τις «δύο έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή Agnes (Τσέις Ινφίνιτι) και τη Daisy (Λούσι Χάλιντεϊ), μια νεοαφιχθείσα και προσηλυτισμένη έξω από τα σύνορα της Gilead

Η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «The Handmaid's Tale» απέκτησε ημερομηνία προβολής. Τα πρώτα τρία επεισόδια του «The Testaments» θα κάνουν πρεμιέρα στις 8 Απριλίου, ενώ τα υπόλοιπα θα προβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση. Όπως και η αρχική σειρά, η πρωτότυπη παραγωγή του Hulu βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ 'Ατγουντ (Margaret Atwood).

Η επίσημη σύνοψη περιγράφει το «The Testaments» ως μια «δραματική ιστορία ενηλικίωσης» που διαδραματίζεται στη Gilead». Η πλοκή ακολουθεί τις «δύο έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή Agnes (Τσέις Ινφίνιτι) και τη Daisy (Λούσι Χάλιντεϊ), μια νεοαφιχθείσα και προσηλυτισμένη έξω από τα σύνορα της Gilead.

Καθώς περιηγούνται στους διαδρόμους του ελίτ προπαρασκευαστικού σχολείου της Aunt Lydia (Ανν Ντόουντ) για μελλοντικές συζύγους, ένα μέρος όπου η υπακοή διδάσκεται βίαια και πάντα με θεϊκή δικαιολογία, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους».

Το καστ συμπληρώνουν οι Μέιμπελ Λι (Mabel Li), Έιμι Σάιμετζ (Amy Seimetz), Μπίρβα Πάντια (Birva Pandya), Μπραντ Αλεξάντερ (Brad Alexander), Ρόουαν Μπλάνσαρντ (Rowan Blanchard), Ματέα Κονφόρτι (Mattea Conforti), Ζάριν Νταρνέλ-Μάρτιν (Zarrin Darnell-Martin), Εβα Φουτ (Eva Foote), Ιζόλντ 'Αρντις (Isolde Ardies), Σετσινά Μπουμλουάνα (Shechinah Mpumlwana) και Κίρα Γκουλόιν (Kira Guloien).

Ο Μπρους Μίλερ (Bruce Miller), ο οποίος μετέφερε επιτυχημένα το «The Handmaid's Tale» στη μικρή οθόνη, επιστρέφει ως δημιουργός, εκτελεστικός παραγωγός και showrunner. Στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών συμμετέχουν επίσης οι Γουόρεν Λίτλφιλντ (Warren Littlefield), Ελίζαμπεθ Μος (Elisabeth Moss) και Μάικ Μπάρκερ (Mike Barker) ο οποίος ενάλαβε και τη σκηνοθεσία των τριών πρώτων επεισοδίων. Η παραγωγή ανήκει στην MGM Television.

Η Ινφίνιτι ανακοινώθηκε ως πρωταγωνίστρια του «The Testaments» τον Φεβρουάριο του 2025. Από τότε η ηθοποιός έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και υποψηφιότητες για βραβεία, για την ερμηνεία της στην ταινία του Πολ Τόμας 'Αντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another», όπως αναφέρει το Variety.

