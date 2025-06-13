Λογαριασμός
Η Χεζμπολάχ λέει ότι δεν θα ξεκινήσει επίθεση κατά του Ισραήλ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν

«Η Χεζμπολάχ δεν θα ξεκινήσει δική της επίθεση στο Ισραήλ σε αντίποινα για τα χτυπήματα του Ισραήλ», δήλωσε αξιωματούχος της ομάδας στο Reuters

Χεζμπολάχ

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε την Παρασκευή ότι η λιβανέζικη ένοπλη ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν θα εξαπολύσει μονομερώς δική της επίθεση κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ δεν θα ξεκινήσει δική της επίθεση στο Ισραήλ σε αντίποινα για τα χτυπήματα του Ισραήλ», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ καταδίκασε τα χτυπήματα του Ισραήλ και εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη στο Ιράν.

TAGS: Χεζμπολάχ Ισραήλ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
