Η Χεζμπολάχ λέει ότι δεν θα ξεκινήσει επίθεση κατά του Ισραήλ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν

Αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε την Παρασκευή ότι η λιβανέζικη ένοπλη ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν δεν θα εξαπολύσει μονομερώς δική της επίθεση κατά του Ισραήλ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

«Η Χεζμπολάχ δεν θα ξεκινήσει δική της επίθεση στο Ισραήλ σε αντίποινα για τα χτυπήματα του Ισραήλ», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ καταδίκασε τα χτυπήματα του Ισραήλ και εξέφρασε πλήρη αλληλεγγύη στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.