Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο τις πωλήσεις των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρότειναν τη χαλάρωση των κανονισμών για τις εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών ACEA.

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν επίσης τις ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η οποία περιλαμβάνει τη Βρετανία και τη Νορβηγία, καθώς οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην ήπειρο σημείωσαν αύξηση για έκτο συνεχόμενο μήνα, σημειώνει το Reuters.

Η ΕΕ παρουσίασε τον Δεκέμβριο ένα σχέδιο για την κατάργηση της απαγόρευσης των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035, υποκύπτοντας στην πίεση των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ωστόσο, οι ειδικοί αναμένουν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο γενικός γραμματέας της E-Mobility Europe, Chris Heron, δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές μάρκες έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται εισάγοντας νέα και προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ μεμονωμένες χώρες προσφέρουν νέα προγράμματα κινήτρων.

«Βλέπουμε ότι οι καταναλωτές το αποδέχονται», σημείωσε ο Heron. «Είμαστε βέβαιοι ότι οι πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2026», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

