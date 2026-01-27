Αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παρουσία των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων στο Αφγανιστάν έλαβε η αρχηγός της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ, υπενθυμίζοντας ότι στις μάχες σκοτώθηκαν 59 στρατιώτες της Bundeswehr. Η κυρία Βάιντελ ωστόσο υποσχέθηκε ότι, «όταν η AfD αναλάβει την εξουσία στη Γερμανία», η χώρα θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό τον πρόεδρο Τραμπ.

Τα στρατεύματα των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ «έμειναν κάπως μακριά από το μέτωπο», είπε σε ειρωνικό τόνο ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρόσφατη ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από χώρες που συμμετείχαν στην αποστολή. «Δεν συμμερίζομαι αυτή την εκτίμηση», δήλωσε η κυρία Βάιντελ και υπενθύμισε ότι «59 Γερμανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν, πολλοί τραυματίστηκαν και εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της αποστολής», ενώ τόνισε ότι «είναι σαφές ότι οι στρατιώτες μας αξίζουν σεβασμό και αναγνώριση για τις υπηρεσίες τους».

Παρά τη γνωστή διασύνδεση της AfD με τους κύκλους του Ντόναλντ Τραμπ, η Αλίς Βάιντελ επέκρινε και πρόσφατα τον Αμερικανό πρόεδρο, με αφορμή την επέμβαση στην Βενεζουέλα. Η κριτική της προκάλεσε μάλιστα αντιδράσεις από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τον επικεφαλής της οργάνωσης Republicans Overseas να χαρακτηρίζει την τοποθέτησή της «ηλίθια» και να την προειδοποιεί ότι με τις δηλώσεις της «έκανε σοβαρή ζημιά» στις σχέσεις της με την αμερικανική κυβέρνηση.

H αρχηγός της AfD πάντως, μιλώντας χθες σε κομματική εκδήλωση, δήλωσε ότι το κόμμα της στηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια παγκοσμίως και ότι, «όταν θα έχουμε την κυβερνητική ευθύνη, η Γερμανία θα ενταχθεί στο υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ιδρυθέν Συμβούλιο Ειρήνης, διότι η ειρήνη ως στόχος είναι πάντα κάτι καλό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.