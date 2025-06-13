Ιράν: Νέο ισραηλινό χτύπημα στο Ταμπρίζ, στο αεροδρόμιο της πόλης

Δεύτερο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στοχοποιούνται βάσεις εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων σύμφωνα με τους IDF. Νέα ισραηλινά χτυπήματα στο αεροδρόμιο της πόλης Ταμπρίζ, στη Σιράζ αλλά και στη Χαμεντάν και το Κερμανσάχ αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ.

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι τραυματίσθηκαν την Παρασκευή σε όλο το Ιράν από τις ισραηλινές επιθέσεις, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος στην ιρανική τηλεόραση.

«Προς το παρόν, 95 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί και μεταφερθεί σε ιατρικά κέντρα σε 12 διαφορετικές επαρχίες που στοχεύτηκαν», δήλωσε στην τηλεόραση ο εκπρόσωπος των εθνικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας Μοζταμπά Χαλεντί.

Η Ταμπρίζ επίσης γνωστή ως Ταυρίδα, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν και πρωτεύουσα της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν. Το Σιράζ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Φαρς. Βρίσκεται νοτιοδυτικά της χώρας. Η Χαμεντάν είναι πόλη του κεντροδυτικού Ιράν. Η Κερμανσάχ βρίσκεται 525 χιλιόμετρα από την Τεχεράνη στο δυτικό τμήμα του Ιράν.

Αναμένεται διάγγελμα του πρόεδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν «σύντομα». Παράλληλα συγκαλείται εκτάκτως το ιρανικό υπουργικό συμβούλιο.

Σκηνές χάους μεταδίδουν τα ιρανικά κανάλια σε πολλές περιοχές της χώρας που χτυπήθηκαν τα ξημερώματα από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Τελ Αβίβ δέχθηκαν επίθεση πυρηνικές υποδομές, αλλά η Τεχεράνη αναφέρει ότι επλήγησαν πολιτικοί στόχοι, όπως πολυκατοικίες. Η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης έχει εξοντωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις ακριβείας. Ιρανοί ζητούν εκδίκηση στις κάμερες.

