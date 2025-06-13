Βίντεο για την επιχείρηση κατά του Ιράν δημοσίευσε η Μοσάντ

Η Μοσάντ πέρασε λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από την ισραηλινή επίθεση.

Ειδικότερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ της χώρας πέρασε λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από επιθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν τις άμυνές του από το εσωτερικό, ανέφερε το AP, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δημιουργήθηκε μια βάση για την εκτόξευση εκρηκτικών drones στο Ιράν και ότι τα drones ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης για να στοχεύσουν εκτοξευτές πυραύλων σε μια ιρανική βάση κοντά στην Τεχεράνη.

Είπαν επίσης ότι το Ισραήλ είχε επίσης περάσει λαθραία όπλα ακριβείας στο κεντρικό Ιράν και τα τοποθέτησε κοντά σε συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος. Είπαν ότι ανέπτυξε επίσης συστήματα κρούσης σε οχήματα. Και τα δύο ενεργοποιήθηκαν κατά την έναρξη των επιθέσεων, προκειμένου να στοχεύσουν τις άμυνες του Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

RARE MOSSAD FOOTAGE



published by the Mossad in an unusual manner. Including footage of the Mossad's operational force during the deployment of precision strike systems intended to destroy Iranian air defense systems. pic.twitter.com/qPO80x04ps — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 13, 2025

