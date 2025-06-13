Λογαριασμός
Βίντεο για την επιχείρηση κατά του Ιράν δημοσίευσε η Μοσάντ

Η Μοσάντ πέρασε λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από την ισραηλινή επίθεση - Δημιουργήθηκε μια βάση για την εκτόξευση εκρηκτικών drones στο Ιράν

Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν

Η Μοσάντ πέρασε λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από την ισραηλινή επίθεση.

Ειδικότερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι η υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ της χώρας πέρασε λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από επιθέσεις, που χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν τις άμυνές του από το εσωτερικό, ανέφερε το AP, επικαλούμενο δύο πηγές ασφαλείας.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δημιουργήθηκε μια βάση για την εκτόξευση εκρηκτικών drones στο Ιράν και ότι τα drones ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης για να στοχεύσουν εκτοξευτές πυραύλων σε μια ιρανική βάση κοντά στην Τεχεράνη.

Είπαν επίσης ότι το Ισραήλ είχε επίσης περάσει λαθραία όπλα ακριβείας στο κεντρικό Ιράν και τα τοποθέτησε κοντά σε συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος. Είπαν ότι ανέπτυξε επίσης συστήματα κρούσης σε οχήματα. Και τα δύο ενεργοποιήθηκαν κατά την έναρξη των επιθέσεων, προκειμένου να στοχεύσουν τις άμυνες του Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

TAGS: Ιράν Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
