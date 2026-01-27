Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή των διάσημων βραβείων θα είναι μεταξύ άλλων οι Sabrina Carpenter, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR και The Marías

«Ο Χάρι βρίσκεται σε μια νέα εποχή. Ελπίζουμε μόνο να μας στείλει κάποια μυστικά σήματα την ώρα που θα παρουσιάζει. Ξέρετε, μιλάμε άπταιστα τη γλώσσα του, τα Stylenese»

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ανάμεσα στους κορυφαίους υποψήφιους στις βασικές κατηγορίες φιγουράρουν οι Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter κ.ά.

Ο διάσημος ποπ σταρ, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την νέα του περιοδεία θα είναι ένας από τους παρουσιαστές στην 68η τελετή απονομής των βραβείων, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

«Ο Χάρι βρίσκεται σε μια νέα εποχή. Ελπίζουμε μόνο να μας στείλει κάποια μυστικά σήματα την ώρα που θα παρουσιάζει. Ξέρετε, μιλάμε άπταιστα τη γλώσσα του, τα Stylenese», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές σε ανάρτησή τους στο Instagram.

Η είδηση έρχεται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της παγκόσμιας περιοδείας του με αφορμή το επερχόμενο άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco Occasionally». Η περιοδεία «Together, Together» θα ξεκινήσει από το 'Αμστερνταμ στις 16 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στο Σίδνεϊ στις 13 Δεκεμβρίου περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, μια εντυπωσιακή σειρά 30 συναυλιών στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο κορυφαίος καλλιτέχνης έχει ήδη στην κατοχή του τρία βραβεία Grammy, με σημαντικότερο αυτό για το «'Αλμπουμ της Χρονιάς» («Harry's House», 2023).

Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή των διάσημων βραβείων θα είναι μεταξύ άλλων οι Sabrina Carpenter, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR και The Marías.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στην Crypto.com Arena του Λος 'Αντζελες με οικοδεσπότη, για έκτη και τελευταία φορά, τον βραβευμένο με Emmy κωμικό Τρέβορ Νόα (Trevor Noah). Θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμη για live streaming και on demand στο Paramount+.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, ανάμεσα στους κορυφαίους υποψήφιους στις βασικές κατηγορίες φιγουράρουν οι Lady Gaga, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Rosé και Doechii

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.