Πόλεμος στους Neptunes: Ο Τσαντ Χιούγκο έκανε αγωγή στον Φαρέλ Γουίλιαμς για απώλεια κερδών

Αγωγή σε βάρος του Φαρέλ Γουίλιαμς από τον συνεργάτη του Τσαντ Χιούγκο στο ντουέτο δισκογραφικής παραγωγής The Neptunes με τον ισχυρισμό ότι του οφείλει χρηματικό ποσό από το τελευταίο τους άλμπουμ ως N.E.R.D. του 2017, No One Ever Really Dies.

Οι Neptunes κυριάρχησαν στις ποπ, ραπ και R&B σκηνές στα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με επιτυχίες, όπως το Drop It Like It’s Hot του Snoop Dogg, Hollaback Girl της Γκουέν Στέφανι, «Money Maker» του Ludacris και το I’m A Slave 4 U της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Après avoir accusé Pharrell Williams de vouloir s’approprier le nom « The Neptunes », Chad Hugo affirme désormais que son partenaire de production lui doit 1 million de dollars pour l’album de N.E.R.D., No One Ever Really Dies: https://t.co/rWYR4usJTN#PharrellWilliams #chadhugo pic.twitter.com/xrKToTwu0H — Rolling Stone France (@RollingStoneFra) January 27, 2026

Σε αγωγή που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή, ο Χιούγκο ισχυρίζεται ότι ο Γουίλιαμς αρνήθηκε να παραδώσει κρίσιμα οικονομικά έγγραφα και ότι του οφείλει έως και 1 εκατομμύριο δολάρια για τη συμμετοχή του στο άλμπουμ των N.E.R.D. του 2017.

Το άλμπουμ No One Ever Really Dies περιλάμβανε τη νούμερο ένα επιτυχία Lemon με τη Ριάνα, καθώς και το 1,000 με τον Future και Don’t Don’t Do It με τον Κέντρικ Λαμάρ.

Ο Χιούγκο υποστηρίζει ότι ο Γουίλιαμς «εμπλέκεται σε συναλλαγές ιδίου οφέλους, απέκρυψε ουσιώδεις πληροφορίες και απέσπασε έσοδα που του οφείλονταν». Επίσης, κάνει λόγο για παρακράτηση πνευματικών δικαιωμάτων και μετοχών από τα έσοδα από περιοδείες.

«Μια τέτοια εκ προθέσεως, δόλια και κακόβουλη συμπεριφορά δικαιολογεί την επιβολή τιμωρητικών αποζημιώσεων» αναφέρει στα δικαστικά έγγραφα ο δικηγόρος του Χιούγκο, Μπρεντ Τζ. Λέμαν.

Το 2024, ο Χιούγκο κατηγόρησε τον Γουίλιαμς ότι επιδίωκε την αποκλειστική ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος των Neptunes. Οι δικηγόροι του Γουίλιαμς δήλωσαν ότι προσπάθησαν να προσφέρουν στον Χιούγκο την κοινή ιδιοκτησία, αλλά οι εκπρόσωποι του ισχυρίστηκαν ότι αυτοί οι επιχειρηματικοί όροι θα περιόριζαν την αποζημίωση του πελάτη τους.

Εκπρόσωπος του Γουίλιαμς δήλωσε στο περιοδικό Billboard ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τυπική λογιστική αναθεώρηση. «Η αγωγή που κατατέθηκε είναι πρόωρη, καθώς μπορεί να μην υπάρχει καν διαφορά μεταξύ των μερών» σημείωσε.

«Εάν η λογιστική αναθεώρηση καθορίσει ότι οφείλονται χρήματα, το αρμόδιο μέρος θα τα πληρώσει. Ο Φαρέλ έχει ενεργήσει σταθερά με καλή πίστη. Τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Τσαντ και προσβλέπει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο που να τιμά την κοινή τους ιστορία» τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.