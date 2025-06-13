IDF: «Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επίθεση κατά του Ιράν»

Την επιτυχή ολοκλήρωση της εκτεταμένης επίθεσης κατά των ιρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα ανακοίνωσαν οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις).

«Τις τελευταίες ώρες, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την ακριβή καθοδήγηση των υπηρεσιών πληροφοριών από το Τμήμα Πληροφοριών, ολοκλήρωσαν μια εκτεταμένη επίθεση κατά του συστήματος αεράμυνας του ιρανικού καθεστώτος στο δυτικό Ιράν» τονίζουν οι IDF.

Καταστράφηκαν δεκάδες ραντάρ και εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-αέρος - δείτε βίντεο με την αναπαράσταση της επιχείρησης

תקיפות אלו משפרות את חופש הפעולה האווירי של חיל-האוויר. pic.twitter.com/53NHYsJ381 — Israeli Air Force (@IAFsite) June 13, 2025

​«Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι IDF έπληξαν συστηματικά το σύστημα αεράμυνας του ιρανικού καθεστώτος και των αντιπροσώπων του στη Μέση Ανατολή» τονίζεται.

Αυτές οι επιθέσεις βελτιώνουν την ελευθερία εναέριας δράσης της Πολεμικής Αεροπορίας προσθέτει ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ προειδοποίησε ότι η στρατιωτική του επιχείρηση εναντίον του Ιράν θα συνεχιστεί για μέρες και το Ιράν ορκίστηκε αντίποινα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι χρησιμοποιήθηκαν 200 ​​μαχητικά αεροσκάφη στο Ιράν.



Οι IDF ανήρτησαν βίντεο που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να κατευθύνονται προς τις επιθέσεις στο Ιράν το πρωί, καθώς και να προσγειώνονται μετά τις επιθέσεις.

«Περισσότεροι από 100 στόχοι έχουν πληγεί σε όλο το Ιράν», δήλωσε η εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, κατά τη διάρκεια ζωντανής ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι «πάνω από 330 διάφορα πυρομαχικά» έχουν ήδη ριφθεί.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Ο Ντέφριν δήλωσε ότι οι επιδρομές του Ισραήλ ήταν «μέρος μιας ακριβούς και συγχρονισμένης επιχείρησης» και ότι οι πιλότοι του «εξακολουθούν να χτυπούν στρατιωτικούς στόχους και στόχους από το πυρηνικό πρόγραμμα σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν».

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε «περίπου 100 UAV προς το ισραηλινό έδαφος», τα οποία, όπως λέει, επιχειρούν να αναχαιτίσουν.

Υπενθυμίζεται ότι στο Ισραήλ έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ιρανικά drones καθ' οδόν προς το Ισραήλ.

Το βίντεο προφανώς δείχνει ένα drone Shahed-136 να πετάει πάνω από το Ιράκ.

Iranian attack drones, including Shahed variants, have been launched towards Israel, starting Iran's retaliatory strikes.



Seen here, an Iranian Shahed-136 flies low over eastern Iraq, heading westward. pic.twitter.com/qEADnoWWly — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 13, 2025

Από το ισραηλινό χτύπημα είναι νεκροί:

ο αρχηγός του επιτελείου του ιρανικού στρατού Μοχαμάντ Μπαγκερί (αριστερά στην κάτω φωτογραφία) ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί (κέντρο) ο Γκολάμ Αλί Ρασίντ, Διοικητής του Διακλαδικού Στρατηγείου, το ενιαίο αρχηγείο διοίκησης μάχης του ιρανικού στρατού (δεξιά) ο πυρηνικός επιστήμονας Μοχαμάντ Μεχντί Τεχράντσι, πρόεδρος του Ισλαμικού Πανεπιστημίου Αζάντ στο Ιράν ο πυρηνικός επιστήμονας Φερεϊντούν Αμπασί, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο πυρηνικός επιστήμονας Αχμάντ Ρεζά Ζολφαγκαρί, καθηγητής πυρηνικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Shahid Beheshti Ο πυρηνικός επιστήμονας Abd al-Rahim Minoucher Επίσης, έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκρός ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του Χαμενεΐ για τα πυρηνικά και αρχηγός της ιρανικής επιτροπής που διαπραγματεύεται την πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Ο Αμίρ Χοσεΐν Φακεχί, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

