Τραμπ: Το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία» - Έτοιμες οι ΗΠΑ να βοηθήσουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα την ιρανική ηγεσία με αντίποινα εάν στοχοποιήσει τους διαδηλωτές που εδώ και δύο εβδομάδες βγαίνουν μαζικά στους δρόμους κατά του καθεστώτος, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν θα μείνει αδρανής απέναντι σε μια αιματηρή καταστολή.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στους διαδηλωτές, με τον ιρανικό στρατό να δηλώνει έτοιμος να καταστείλει τις κινητοποιήσεις και τις αρχές να προειδοποιούν για μηδενική ανοχή, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται και ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.

Το Ιράν ενέτεινε την καταστολή, προχωρώντας σε δεκάδες συλλήψεις και κλιμακώνοντας τις προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία επιχειρεί να περιορίσει τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει το καθεστώς εδώ και χρόνια.

Μετά την κλιμάκωση της αναταραχής σε εθνικό επίπεδο αυτή την εβδομάδα, ο στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα αναπτύξει δυνάμεις για την προστασία «στρατηγικών» υποδομών, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι οι συλληφθέντες θα δικαστούν «γρήγορα και χωρίς επιείκεια».

Δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατοντάδες έχουν συλληφθεί από τότε που οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου μήνα στην Τεχεράνη, με αφορμή οικονομικά αιτήματα, και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η αναταραχή σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισλαμική Δημοκρατία εμφανίζεται πιο ευάλωτη από ποτέ τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις, αλλά και έναν πληθυσμό ολοένα πιο απελπισμένο και οργισμένο.



