Διαδηλωτής αντικατέστησε για λίγα λεπτά τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην πρεσβεία της στο Λονδίνο με την παλαιά σημαία που χρησιμοποιούνταν πριν από το 1979, κατά τη διάρκεια σημερινής διαδήλωσης, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

🚨 Breaking: The flag of Iran's embassy in London was replaced with the lion and sun flag 👇



pic.twitter.com/nP04tvU7Jj January 10, 2026

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν άνδρα στο μπαλκόνι της ιρανικής πρεσβείας, κοντά στο Hyde Park, να αντικαθιστά τη σημερινή σημαία της χώρας με εκείνη της εποχής του έκπτωτου σάχη, υπό τις επευφημίες εκατοντάδων διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω.

Η παλιά τρίχρωμη σημαία με το σύμβολο του λιονταριού και του ήλιου, που χρησιμοποιούνταν στο Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση, παρέμεινε στη θέση της για αρκετά λεπτά πριν απομακρυνθεί, σύμφωνα με μάρτυρες που βρίσκονταν στο σημείο.



