Νέο μήνυμα Τραμπ προς Τεχεράνη: Δεν θα μείνει αναπάντητη η «βαρβαρότητα» κατά των διαδηλωτών

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε προειδοποίηση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκράχαμ, κατά της καταστολής των Ιρανών διαδηλωτών

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε ανάρτηση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, με την οποία προειδοποιεί ότι η «βαρβαρότητα» που ασκείται εναντίον των διαδηλωτών στο Ιράν «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Ο Τραμπ κοινοποίησε την ανάρτηση του Γκράχαμ στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα έγραψε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα όσον αφορά τη στάση απέναντι στους Ιρανούς αγιατολάχ και τους θρησκευτικούς ναζί υποστηρικτές τους» και ότι στέκεται στο πλευρό «του λαού του Ιράν που διαδηλώνει για μια καλύτερη ζωή».

«Προς την ηγεσία του καθεστώτος: Η βαρβαρότητά σας απέναντι στον σπουδαίο λαό του Ιράν δεν θα μείνει αναπάντητη», αναφέρει ο Γκράχαμ.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η Ουάσινγκτον θα πλήξει το Ιράν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία σκοτώσει διαδηλωτές, καθώς μαζικές κινητοποιήσεις σαρώνουν τη χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν αναφέρουν ότι 51 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τότε που οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου. Ωστόσο,  γιατρός στην Τεχεράνη, τον οποίο επικαλείται το περιοδικό TIME, δήλωσε το Σάββατο ότι έως το βράδυ της Πέμπτης είχαν καταγραφεί 217 θάνατοι διαδηλωτών σε έξι νοσοκομεία της πόλης, «οι περισσότεροι από πραγματικά πυρά».

