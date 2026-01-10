Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν και καταδικάζει τη «βίαιη καταστολή» σε βάρος των διαδηλωτών.

«Οι δρόμοι της Τεχεράνης, αλλά και πόλεων σε όλο τον κόσμο, αντηχούν από τα βήματα Ιρανών γυναικών και ανδρών που απαιτούν ελευθερία. Ελευθερία λόγου, συνάθροισης, μετακίνησης και, πάνω απ’ όλα, να ζουν ελέυθερα. Η Ευρώπη στέκεται πλήρως στο πλευρό τους», ανέφερε σε ανάρτησή της η φον ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βίαιη καταστολή αυτών των νόμιμων διαδηλώσεων. Όσοι ευθύνονται θα μείνουν στη μνήμη ως ευρισκόμενοι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», πρόσθεσε.



Tehran’s streets, and cities around the world, echo with the footsteps of Iranian women and men demanding freedom.



Freedom to speak, to gather, to travel and above all to live freely.



Europe stands fully behind them.



We unequivocally condemn the violent repression of these… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2026

Πηγή: skai.gr

