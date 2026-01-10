Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη στηρίζει τους διαδηλωτές στο Ιράν και καταδικάζει τη βίαιη καταστολή

« Όσοι ευθύνονται θα μείνουν στη μνήμη ως ευρισκόμενοι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη στηρίζει τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν και καταδικάζει τη «βίαιη καταστολή» σε βάρος των διαδηλωτών.

«Οι δρόμοι της Τεχεράνης, αλλά και πόλεων σε όλο τον κόσμο, αντηχούν από τα βήματα Ιρανών γυναικών και ανδρών που απαιτούν ελευθερία. Ελευθερία λόγου, συνάθροισης, μετακίνησης και, πάνω απ’ όλα, να ζουν ελέυθερα. Η Ευρώπη στέκεται πλήρως στο πλευρό τους», ανέφερε σε ανάρτησή της η φον ντερ Λάιεν.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βίαιη καταστολή αυτών των νόμιμων διαδηλώσεων. Όσοι ευθύνονται θα μείνουν στη μνήμη ως ευρισκόμενοι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας», πρόσθεσε.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Διαδηλώσεις στο Ιράν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ΕΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark