Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μια κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ κοντά στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος έπαιζε γκολφ, με το FBI να ανακοινώνει ότι ερευνά μια «φερόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Τραμπ».

Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο που εντοπίστηκε από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ με ένα επιθετικό όπλο τύπου AK-47 έξω από το Εθνικό Γήπεδο Γκολφ Τραμπ.

Οπως αναφέρουν σχετικές πηγές πρόκειται για τον 58χρονο Ryan Wesley Routh. Με βάση το προφίλ του στο Linkedin σπούδασε στο Agricultural and Technical State University στη Βόρεια Καρολίνα και μετακόμισε στη Χαβάη το 2018. Στο Linkedin αυτοπροσδιορίζεται ως "μηχανικό μυαλό" που απολαμβάνει "ιδέες, εφευρέσεις και δημιουργικά projects με καλλιτεχνική διάθεση". Αν και τον τελευταίο χρόνο δεν έχει κάνει αναρτήσεις στο X, συχνά επέκρινε πολιτικούς όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Bruno Mars.

Επίσης, εμφανίζεται θερμός υποστηρικτής της Ουκρανίας και της Ταΐβάν, στις συγκρούσεις τους με τη Ρωσία και την Κίνα αντίστοιχα. Εχει επισκεφτεί το Κίεβρο και ισχυριζόταν πως θα πολεμούσε στην πρώτη γραμμή αν του επιτρεπόταν.

Ο ένοπλος βρισκόταν σε θάμνους κοντά στη γραμμή ιδιοκτησίας του γηπέδου του γκολφ του Τραμπ όταν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, εντόπισαν μια κάννη. Οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών πυροβόλησαν και ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή με ένα μαύρο SUV.

Ειδικότερα, οι πράκτορες πυροβόλησαν τουλάχιστον τέσσερις φορές γύρω στη 1:30 μ.μ. τοπική ώρα. Στη συνέχεια, ο ένοπλος έριξε το τουφέκι του, δύο σακίδια και άλλα αντικείμενα και τράπηκε σε φυγή με ένα μαύρο αυτοκίνητο Nissan. Ένας μάρτυρας, είπε ο σερίφης, είδε τον ένοπλο και κατάφερε να τραβήξει φωτογραφίες του αυτοκινήτου και της πινακίδας κυκλοφορίας του.

Η ζωή του πρώην προέδρου δεν κινδύνεψε.

Στη συνέχεια, οι αρχές έστειλαν συναγερμό στις κρατικές υπηρεσίες με τις πληροφορίες για το όχημα, γεγονός που οδήγησε τους αναπληρωτές του σερίφη στη γειτονική κομητεία Μάρτιν να σταματήσουν και να συλλάβουν τον ύποπτο στο I-95.

«Έχουμε κάποιον υπό κράτηση αυτή τη στιγμή», είπε ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσοου.

Ο Τραμπ έστειλε ένα email στη λίστα χρηματοδοτών της καμπάνιας του λέγοντας ότι «σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόμουν, αλλά πριν αρχίσουν οι φήμες να ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, θέλω να ακούσετε πρώτα αυτό: Είμαι ασφαλής και καλά!», έγραψε με κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με ένα email που είδε το Reuters.

Αρχικά, η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας του Τραμπ ανακοίνωσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, πως ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος ήταν ασφαλής έπειτα από πολλαπλούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα είναι «σώος και αβλαβής μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Στίβεν Τσουνγκ.

Η New York Post, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι δύο άτομα αντάλλαξαν πυρά έξω από το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα. «Πηγές τόνισαν ότι η ζωή του Τραμπ δεν μπήκε σε καμία στιγμή σε κίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα.

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε με ανάρτηση στο Χ ότι ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο AK-47 εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη.

Ο Τραμπ τραυματίστηκε σε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου.

ΗΠΑ: Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις δηλώνουν ανακουφισμένοι που ο Τραμπ είναι σώος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις δήλωσαν «ανακουφισμένοι» που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος ενημερώθηκαν για το περιστατικό ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ Trump International (στη Φλόριντα), όπου ο πρώην πρόεδρος έπαιζε γκολφ. Με ανακούφιση μαθαίνουν ότι είναι σώος και αβλαβής. Θα ενημερώνονται τακτικά από τις ομάδες τους».

Παράλληλα, σε μία ξεχωριστή ανάρτηση, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις καταδίκασε τη «βία» στις ΗΠΑ με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κοντά

