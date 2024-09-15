Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ένα email για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ότι είναι «ασφαλής και καλά» μετά το περιστατικό στο γήπεδο του γκολφ στη Νότια Φλόριντα νωρίτερα την Κυριακή.

Ο πρώην και νυν υποψήφιος πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν θα παραδοθεί ποτέ» στην πρώτη του ανάρτηση μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν «κοντά του» ενώ ο ίδιος έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Course στη Φλόριντα.

«Υπήρξαν πυροβολισμοί στην περιοχή μου, αλλά πριν οι φήμες αρχίσουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο, ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!»

«Τίποτα δεν θα με σταματήσει. Δεν ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΩ ΠΟΤΕ!», έγραψε



Πηγή: skai.gr

