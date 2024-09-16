Μετανάστες: Οι αρχές του Μαρόκου εμποδίζουν εκατοντάδες ανθρώπους να φθάσουν στον ισπανικό θύλακο Θέουτα

Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απώθησαν χθες Κυριακή εκατοντάδες μετανάστες, Μαροκινούς και αλλοδαπούς, που προσπαθούσαν να εισέλθουν παράτυπα στον ισπανικό θύλακο Θέουτα, έπειτα από παροτρύνσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι μετανάστες, ανάμεσά τους πολλοί ανήλικοι, στην πλειονότητά τους Μαροκινοί, κατευθύνονταν χθες νωρίς το απόγευμα προς τη συνοριακή διέλευση στη μαροκινή κοινότητα Φουνάιντακ, που γειτονεύει με τη Θέουτα, όταν τους απώθησε η αστυνομία.

Οι μετανάστες, ανάμεσά τους πολλοί υπήκοοι χωρών της υποσαχάριας Αφρικής, κατέφυγαν σε λόφους κοντά στη συνοριακή ζώνη.

Νωρίτερα, άλλη ομάδα εκατοντάδων μεταναστών αποπειράθηκε να φθάσει στη Θέουτα, αλλά εμποδίστηκε επίσης από τις δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με μαροκινά ΜΜΕ.

Παράλληλα το πτώμα μετανάστη —η εθνικότητά του δεν ανακοινώθηκε— ανασύρθηκε χθες σε παραλία της Φουνάιντακ από την μαροκινή πολιτική προστασία, κατά δημοσιεύματα. Η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από τις αρχές.

Ισχυρή δύναμη αναπτύχθηκε το σαββατοκύριακο στη Φουνάιντακ εξαιτίας παροτρύνσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προς τους μετανάστες να πάνε χθες στη Θέουτα, ισπανικό θύλακο στα βόρεια μαροκινά παράλια, κάπου 300 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ραμπάτ.

Παρά την ανάπτυξή της, εκατοντάδες νεαροί, κυρίως Μαροκινοί, πήγαν στην κοινότητα αυτή και αστυνομικοί πέρασαν όλη τη νύχτα προσπαθώντας να τους στείλουν με λεωφορεία πίσω στις πόλεις τους, σύμφωνα με τον Τύπο.

Κάπου εξήντα άνθρωποι, ανάμεσά τους ανήλικοι, προσήχθησαν από την 9η ως την 11η Σεπτεμβρίου σε διάφορες μαροκινές πόλεις εξαιτίας της «διασποράς ψευδών πληροφοριών μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης» και την παρότρυνση «συλλογικών προσπαθειών παράνομης μετανάστευσης», ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Η Θέουτα, όπως και η Μελίγια, άλλος ισπανικός θύλακος, 400 χιλιόμετρα ανατολικά, είναι οι μοναδικές χερσαίες πύλες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αφρικανική ήπειρο.

Η ροή μεταναστών προς τα σύνορα με τη Θέουτα εντάθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Οι μαροκινές αρχές απέτρεψαν πάνω από 11.300 προσπάθειες παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στη Μελίγια, απετράπησαν πάνω από 3.300 προσπάθειες το ίδιο διάστημα.

Από την αρχή της χρονιάς έχουν αποτραπεί 45.015 τέτοια εγχειρήματα από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης στο Μαρόκο, ενώ έχουν εξαρθρωθεί 177 κυκλώματα διακινητών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κυριότερη οδός των μεταναστών που θέλουν να φθάσουν στην Ισπανία παραμένει ωστόσο η εξαιρετικά επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή προς τα Κανάρια από τις βορειοδυτικές ακτές της Αφρικής. Πάνω από 22.300 μετανάστες έφθασαν στα Κανάρια νησιά από την 1η Ιανουαρίου ως τη 15η Αυγούστου, αριθμός αυξημένος κατά 126% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τη Μαδρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

