Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις δήλωσαν «ανακουφισμένοι» που ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σώος και αβλαβής» μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος, χωρίς η ζωή του να διατρέξει κάποιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, «ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος ενημερώθηκαν για το περιστατικό ασφαλείας στο γήπεδο γκολφ Trump International (στη Φλόριντα), όπου ο πρώην πρόεδρος έπαιζε γκολφ. Με ανακούφιση μαθαίνουν ότι είναι σώος και αβλαβής. Θα ενημερώνονται τακτικά από τις ομάδες τους».

Παράλληλα, σε μία ξεχωριστή ανάρτηση, η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις καταδίκασε τη «βία» στις ΗΠΑ με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε κοντά

«Ενημερώθηκα για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά στον πρώην πρόεδρο Τραμπ και την κατοικία του στη Φλόριντα και χαίρομαι που είναι σώος και αβλαβής. Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ η Χάρις υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Τραμπ.

Αρχικά, η ομάδα προεκλογικής του εκστρατείας του Τραμπ ανακοίνωσε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, πως ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος ήταν ασφαλής έπειτα από πολλαπλούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση όπου βρισκόταν.

Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν στο γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, είναι «σώος και αβλαβής μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά του», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Στίβεν Τσουνγκ.

Η New York Post, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, ανέφερε ότι δύο άτομα αντάλλαξαν πυρά έξω από το γκολφ κλαμπ του στη Φλόριντα. «Πηγές τόνισαν ότι η ζωή του Τραμπ δεν μπήκε σε καμία στιγμή σε κίνδυνο», ανέφερε η εφημερίδα.

Δύο πηγές με γνώση του περιστατικού έκαναν λόγο στο Reuters για πολλαπλούς πυροβολισμούς κοντά στο γήπεδο γκολφ στο West Palm Beach της Φλόριντα,

Οι πυροβολισμοί προήλθαν έξω από τη γραμμή του φράχτη του γκολφ κλαμπ, ανέφεραν οι πηγές. Η Μυστική Υπηρεσία τόνισε ότι διερευνά το περιστατικό, το οποίο συνέβη λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα. (21:00 ώρα Ελλάδας).

Ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, επικαλούμενος τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε με ανάρτηση στο Χ ότι ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο AK-47 εντοπίστηκε μέσα σε θάμνους και ένας ύποπτος συνελήφθη.

Το αστυνομικό τμήμα του Παλμ Μπιτς θα παραχωρήσει αργότερα σήμερα συνέντευξη Τύπου για το συμβάν.

Ο Τραμπ τραυματίστηκε σε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.