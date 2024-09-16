Της Αθήνας Παπακώστα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποσχέθηκε ότι οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης θα πληρώσουν βαρύ τίμημα έπειτα από την εκτόξευση πυραύλου εδάφους - εδάφους κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο πύραυλος κατέπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή νωρίς το πρωί της Κυριακής, αλλά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα συστήματα αεράμυνας απέτυχαν να τον καταστρέψουν, προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Μιλώντας κατά την έναρξη εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι: «οι Χούθι εκτόξευσαν έναν πύραυλο εδάφους - εδάφους από την Υεμένη στο έδαφός μας. Θα πρέπει να γνωρίζουν (…) ότι θα πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε φορά που θα προσπαθούν να μας βλάψουν».

Από την πλευρά του, ο Αμπντούλ-Μαλέκ αλ Χούθι, ηγέτης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, προειδοποίησε ότι «αυτό που θα ακολουθήσει θα είναι μεγαλύτερο» προσθέτοντας πως «η επιχείρηση που πραγματοποίησαν σήμερα οι δυνάμεις μας με προηγμένο πύραυλο αποτελεί μέρος του πέμπτου σταδίου κλιμάκωσης».

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όμως, να είναι σε θέση να τους αναχαιτίζουν πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Χούθι διεισδύουν τόσο βαθιά στον ισραηλινό εναέριο χώρο με πύραυλο, περίπου 2.000 χιλιόμετρα μακριά από την Υεμένη. Εξαίρεση υπήρξε ο περασμένος Ιούλιος, όταν ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος «έφτασε» μέχρι το Τελ Αβίβ όπου και σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε τουλάχιστον δέκα. Λίγο αργότερα, το Ισραήλ απάντησε και αεροσκάφη επιτέθηκαν στην πόλη – λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη πλήττοντας μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις πετρελαίου στη χώρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ανταρτών Χούθι, Γιαχία Σαρί, ο πύραυλος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση της Κυριακής ήταν «ένας νέος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος», διέσχισε 1.270 μίλια σε 11 λεπτά και «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απέτυχαν να τον καταρρίψουν». Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης εντοπίστηκε πολύ αργά.

Ξένα δίκτυα υπενθυμίζουν ότι τον περασμένο Ιούνιο ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN, είχε αναφέρει πως υπάρχει κίνδυνος η ισραηλινή αεράμυνα να εμφανίσει σημάδια επιβάρυνσης από τις πολλαπλές επιθέσεις.

Ήδη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το πρωί της Κυριακής επίσης εξαπολύθηκαν περίπου 40 ρουκέτες από την πλευρά του Λιβάνου με την πλειονότητα αυτών να αναχαιτίζεται ή, τελικά, να καταλήγουν να καταπέσουν σε ακατοίκητες περιοχές.

«Η υπάρχουσα κατάσταση δεν θα συνεχιστεί. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου οι κάτοικοι να επιστρέψουν με ασφάλεια πίσω στις εστίες τους» τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφερόμενος στις δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους στα σύνορα με τον Λίβανο προσθέτοντας πως «πολεμάμε σε παραπάνω από μία αρένες κατά του άξονα του κακού του Ιράν που αγωνίζεται για να μας καταστρέψει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.